Нокаутований минулої суботи російський боксер помер у страшних муках



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Перша поразка виявилася для Максима Дадашева останньою ВВС

Максимові Дадашеву було 29

Російський боксер Максим Дадашев помер в США на 29-му році життя після бою з пуерториканцем Субріелем Матіасом. Це була його перша поразка починаючи з дебютного бою на професійному рингу в 2016 році. Лікарі сповіщають, що весь цей час спортсмен страшенно мучився і врешті помер від зупинки серця.

Дадашев бився з Матіасом за право стати обов'язковим претендентом на титул Міжнародної боксерської федерації у вазі до 63,5 кг. Бій відбувся 20 липня в Оксон-Гіллі (Меріленд, США) і завершився достроковою перемогою пуерторіканця.

Після 11-го раунду секунданти російського спортсмена зупинили бій, щоб уберегти його від травм, так як він пропустив багато ударів. При цьому тренеру довелося вмовляти Дадашева.

«Я не міг переконати його зупинити поєдинок. Але я бачив, що він продовжує пропускати все більше чистих ударів. Один удар міг змінити хлопцеві все життя, а я не хотів, щоб це відбулося. Краще нехай він позлиться на мене пару днів, ніж буде злий на мене все життя», - казав тренер боксера Бадді Макґірта.

Незабаром спортсмена вирвало, він втратив свідомість, і з рингу його забрали на ношах. Боксера госпіталізували в критичному стані, писали спортивні видання. У нього почався набряк мозку, і йому зробили трепанацію черепа. Дадашева ввели в медикаментозну кому.

Матіас, дізнавшись про стан суперника, бажав росіянину одужання. «Він чудовий боєць і воїн», - говорив пуерториканець. У неділю, 21 липня в команді спортсмена повідомляли, що набряк мозку боксера спав і кровотеча зупинена. Повідомлялося, що в США вилетіла його дружина.

Максим Дадашев почав професійну кар'єру в 2016 році. Він здобув 13 перемог, 11 з яких – нокаутом. Його першою і останньою стала поразка від Матіаса. Подібні травми трапляються на рингу.