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    Ще одна російська біатлоністка отримала дозвіл виступати за Україну

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    Оксана Расказова приєдналася до своєї подруги Бех - Ще одна російська біатлоністка отримала дозвіл виступати за Україну
    Оксана Расказова приєдналася до своєї подруги Бех
    Союз біатлоністів Росії

    Анастасія Расказова приїхала до нас разом із новоспеченою чемпіонкою світу Катериною Бех

    Міжнародний союз біатлоністів (IBU) написав листа на адресу Федерації біатлону України, в якому оголосив, що виконавчим комітетом організації прийнято рішення про дозвіл зміни спортивного громадянства для біатлоністки збірної України Анастасії Расказової.

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    Таким чином, спортсменка зможе взяти участь у змаганнях останнього етапу юніорського Кубка IBU в швейцарському Торсбі (1-2 березня), а також на юніорському чемпіонаті Європи в норвезькому Шушені (6-10 березня).

    20-річна Расказова входила до юніорської збірної Росії. Також у минулому сезоні вона виступала за Росію на юніорському Кубку IBU. У 2017 році біатлоністка брала участь на юніорському чемпіонаті світу.

    В Україні Расказова з'явилася влітку минулого року разом із Катериною Бех, ще одною екс-росіянкою, яка під українським стягом вже виграла два золота на недавньому юніорському чемпіонаті світу в словацькому Осрблі.

    Джерело: Sportarena.com

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