Ще одна російська біатлоністка отримала дозвіл виступати за Україну
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Розсилка
Анастасія Расказова приїхала до нас разом із новоспеченою чемпіонкою світу Катериною Бех
Міжнародний союз біатлоністів (IBU) написав листа на адресу Федерації біатлону України, в якому оголосив, що виконавчим комітетом організації прийнято рішення про дозвіл зміни спортивного громадянства для біатлоністки збірної України Анастасії Расказової.
Таким чином, спортсменка зможе взяти участь у змаганнях останнього етапу юніорського Кубка IBU в швейцарському Торсбі (1-2 березня), а також на юніорському чемпіонаті Європи в норвезькому Шушені (6-10 березня).
20-річна Расказова входила до юніорської збірної Росії. Також у минулому сезоні вона виступала за Росію на юніорському Кубку IBU. У 2017 році біатлоністка брала участь на юніорському чемпіонаті світу.
В Україні Расказова з'явилася влітку минулого року разом із Катериною Бех, ще одною екс-росіянкою, яка під українським стягом вже виграла два золота на недавньому юніорському чемпіонаті світу в словацькому Осрблі.
Джерело: Sportarena.com