Ще одного спортсмена з Росії спіймали у Пхьончхані-2018 на вживанні допінгу

Цього разу мова йде про бобслеїстку збірної Росії Надію Сергєєву

30-річна бобслеїстка збірної Росії Надія Сергєєва, яка зайняла на Олімпійських іграх-2018 у Пхьончхані 12-те місце у двійках, підозрюється у вживанні допінгу. За даними ЗМІ, мова не про мельдоній, а про інший серцевий препарат. Президент Федерації бобслею та скелетону Росії Олександр Зубков підтвердив, що в організмі бобслеїстки виявлено



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Надія Сергеєва (зліва). Фото instagram.com

Цього разу мова йде про бобслеїстку збірної Росії Надію Сергєєву

30-річна бобслеїстка збірної Росії Надія Сергєєва, яка зайняла на Олімпійських іграх-2018 у Пхьончхані 12-те місце у двійках, підозрюється у вживанні допінгу.

За даними ЗМІ, мова не про мельдоній, а про інший серцевий препарат.

Президент Федерації бобслею та скелетону Росії Олександр Зубков підтвердив, що в організмі бобслеїстки виявлено заборонений препарат.

А глава делегації олімпійських спортсменів з Росії у Пхьончхані Станіслав Поздняков зробив офіційну заяву про допінгові підозри на адресу Надії Сергєєвої.

«Ми отримали повідомлення, в якому написані прізвище та ім'я спортсменки і препарат, що знаходиться у її організмі. Препарат називається предуктал – засіб для підтримки міокарда, в основному використовується літніми людьми», - почав він.

«Три роки тому цей препарат потрапив у заборонений список. Відтоді він не може використовуватися спортсменами. Чому це сталось? Я думаю, що федерація буде проводити власне розслідування, тому що цей препарат не міг потрапити від лікарів тренерського штабу», - додав Поздняков.

«Ми дуже уважно за цим стежимо. На жаль, цей випадок говорить про халатність, яку проявила спортсменка. Можу сказати, що вона серйозно нас всіх підвела», - підсумував він.

Нагадаємо, день тому російських керлінгістів позбавили бронзової медалі Олімпіади-2018.

Джерело: Спорт-Экспресс