  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Ще одного спортсмена з Росії спіймали у Пхьончхані-2018 на вживанні допінгу

    Цього разу мова йде про бобслеїстку збірної Росії Надію Сергєєву
    30-річна бобслеїстка збірної Росії Надія Сергєєва, яка зайняла на Олімпійських іграх-2018 у Пхьончхані 12-те місце у двійках, підозрюється у вживанні допінгу. За даними ЗМІ, мова не про мельдоній, а про інший серцевий препарат. Президент Федерації бобслею та скелетону Росії Олександр Зубков підтвердив, що в організмі бобслеїстки виявлено
    • Сьогодні, 13:20
    • Розсилка
    Надія Сергеєва (зліва). Фото instagram.com
    Надія Сергеєва (зліва). Фото instagram.com

    Цього разу мова йде про бобслеїстку збірної Росії Надію Сергєєву

    30-річна бобслеїстка збірної Росії Надія Сергєєва, яка зайняла на Олімпійських іграх-2018 у Пхьончхані 12-те місце у двійках, підозрюється у вживанні допінгу.

    За даними ЗМІ, мова не про мельдоній, а про інший серцевий препарат.

    Президент Федерації бобслею та скелетону Росії Олександр Зубков підтвердив, що в організмі бобслеїстки виявлено заборонений препарат.

    А глава делегації олімпійських спортсменів з Росії у Пхьончхані Станіслав Поздняков зробив офіційну заяву про допінгові підозри на адресу Надії Сергєєвої.

    «Ми отримали повідомлення, в якому написані прізвище та ім'я спортсменки і препарат, що знаходиться у її організмі. Препарат називається предуктал – засіб для підтримки міокарда, в основному використовується літніми людьми», - почав він.

    «Три роки тому цей препарат потрапив у заборонений список. Відтоді він не може використовуватися спортсменами. Чому це сталось? Я думаю, що федерація буде проводити власне розслідування, тому що цей препарат не міг потрапити від лікарів тренерського штабу», - додав Поздняков.

    «Ми дуже уважно за цим стежимо. На жаль, цей випадок говорить про халатність, яку проявила спортсменка. Можу сказати, що вона серйозно нас всіх підвела», - підсумував він.

    Нагадаємо, день тому російських керлінгістів позбавили бронзової медалі Олімпіади-2018.

    Джерело: Спорт-Экспресс

    допінг Олімпійські ігри (Олімпіада) російські спортсмени розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ