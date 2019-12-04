Названо транслятора матчів збірної України на Євро-2020



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Євро-2020 УЄФА

Фінальний турнір чемпіонату Європи триватиме з 12 червня по 12 липня

Телеканал власника донецького «Шахтаря» Ріната Ахметова покаже матчі збірної України на чемпіонаті Європи з футболу 2020 року. Про це розповів директор телеканалів «Футбол», які також належать Ахметову, Олександр Денисов.

«Шукаємо коментаторів та ведучих. Складність у тому, що потрібно охопити Європу від Дубліна до Баку. Намагатимемося розповідати про збірну України зранку до вечора. Наша супутникова станція постійно буде поруч з командою. Канал «Україна» покаже матчі збірної України, півфінали та фінал Євро-2020. Канал «Україна» має показати мінімум 24 поєдинки в 22:00. Виключення – матчі збірної України», - передає слова Денисова Tribuna.com.

Нагадаємо, у фінальному турнірі чемпіонату Європи збірна України гратиме в групі С, де її суперниками будуть Нідерланди, Австрія та ще однин переможець плей-оф у Лізі націй.