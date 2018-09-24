Шевченко відвідав церемонію нагородження найкращого гравця року ФІФА



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Андрій Шевченко

Ведучими урочистого заходу стануть британський актор Ідріс Ельба і французька журналістка Анн-Лор Бонне

24-го вересня ФІФА оголосить ім'я володаря нагороди найкращому гравцю року.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відвідав церемонію.

За приз борються півзахисник «Реала» і збірної Хорватії Лука Модрич, нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду, який в минулому сезоні виступав за «Реал», а також хавбек «Ліверпуля» Мохамед Салах.

Ведучими урочистого заходу стануть британський актор Ідріс Ельба і французька журналістка Анн-Лор Бонне.

Як відомо, нападник «Ліверпуля» і збірної Єгипту Мохамед Салах отримав приз імені Ференца Пушкаша як автор найкращого голу 2018 року.

Нагадаємо, ха два тижні до початку жовтневого збору головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив список гравців, викликаних до лав головної команди з іноземних клубів.

Джерело: Tribuna.com