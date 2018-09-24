  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Шевченко відвідав церемонію нагородження найкращого гравця року ФІФА

    • Розсилка
    Андрій Шевченко - Шевченко відвідав церемонію нагородження найкращого гравця року ФІФА
    Андрій Шевченко

    Ведучими урочистого заходу стануть британський актор Ідріс Ельба і французька журналістка Анн-Лор Бонне

    24-го вересня ФІФА оголосить ім'я володаря нагороди найкращому гравцю року.

    Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відвідав церемонію.

    За приз борються півзахисник «Реала» і збірної Хорватії Лука Модрич, нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду, який в минулому сезоні виступав за «Реал», а також хавбек «Ліверпуля» Мохамед Салах.

    Ведучими урочистого заходу стануть британський актор Ідріс Ельба і французька журналістка Анн-Лор Бонне.

    Як відомо, нападник «Ліверпуля» і збірної Єгипту Мохамед Салах отримав приз імені Ференца Пушкаша як автор найкращого голу 2018 року.

    Нагадаємо, ха два тижні до початку жовтневого збору головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив список гравців, викликаних до лав головної команди з іноземних клубів.

    Джерело: Tribuna.com

    ФІФА Андрій Шевченко Кріштіану Роналду Ліонель Мессі тренер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ