Півзахисник «Ліверпуля» Салах отримав приз за найкращий гол 2018 року (відео)
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Найкращим визнано забитий м'яч 26-річного форварда в дербі з «Евертоном»
Нападник «Ліверпуля» і збірної Єгипту Мохамед Салах отримав приз імені Ференца Пушкаша як автор найкращого голу 2018 року.
Найкращим визнано забитий м'яч 26-річного форварда в дербі з «Евертоном» в межах англійської Прем'єр-ліги.
Congratulations, @MoSalah— #TheBest (@FIFAcom) 24 сентября 2018 г.
The Egyptian wins the FIFA #Puskás Award 2018 #TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/4r0kQojnH5
На премію імені Пушкаша, крім Салаха, претендували: Гарет Бейл («Реал»), Лазарос Хрістодулопулос («Олімпіакос»), Кріштіану Роналду («Реал» / «Ювентус»), Джорджіан де Арраскаета («Крузейро»), Райлі Макгрю («Ньюкасл Джетс»), Ліонель Мессі («Барселона»), Бенжамен Павар (Збірна Франції), Рікарду Куарежма (Збірна Португалії), Денис Черишев ( «Валенсія»).