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    Півзахисник «Ліверпуля» Салах отримав приз за найкращий гол 2018 року (відео)

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    Мохамед Салах - Півзахисник «Ліверпуля» Салах отримав приз за найкращий гол 2018 року (відео)
    Мохамед Салах

    Найкращим визнано забитий м'яч 26-річного форварда в дербі з «Евертоном»

    Нападник «Ліверпуля» і збірної Єгипту Мохамед Салах отримав приз імені Ференца Пушкаша як автор найкращого голу 2018 року.

    Найкращим визнано забитий м'яч 26-річного форварда в дербі з «Евертоном» в межах англійської Прем'єр-ліги.

    На премію імені Пушкаша, крім Салаха, претендували: Гарет Бейл («Реал»), Лазарос Хрістодулопулос («Олімпіакос»), Кріштіану Роналду («Реал» / «Ювентус»), Джорджіан де Арраскаета («Крузейро»), Райлі Макгрю («Ньюкасл Джетс»), Ліонель Мессі («Барселона»), Бенжамен Павар (Збірна Франції), Рікарду Куарежма (Збірна Португалії), Денис Черишев ( «Валенсія»).

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