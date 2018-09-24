Макаренко, Василь Кравець, Зінченко і ще п'ять легіонерів викликані в збірну України



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Андрій Шевченко. Фото: ФФУ

Вісім футболістів отримали запрошення, четверо внесені до резервного списку

За два тижні до початку жовтневого збору головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив список гравців, викликаних до лав головної команди з іноземних клубів.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Вісім футболістів отримали запрошення, четверо внесені до резервного списку й можуть бути викликані в разі демонстрування ними виняткових ігрових показників або ушкоджень когось із гравців основного списку.

Викликані до збірної: Євген Макаренко («Андерлехт», Бельгія), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Василь Кравець («Луго», Іспанія), Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Руслан Маліновський («Генк», Бельгія), Олександр Зінченко («Манчестер Ситі», Англія), Андрій Лунін («Леганес», Іспанія).

Резерв: Євген Хачеріді (ПАОК, Греція), Євген Селезньов («Акхісар», Туреччина), Іван Петряк («Ференцварош», Угорщина), Ігор Пластун («Гент», Бельгія).