Шевченко визначився зі складом на Литву та Нігерію



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Збірна Андрія Шевченка лідирує у відбірній групі Євро-2020 УАФ

У списку – десять леґіонерів

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко оприлюднив список гравців, яких буде викликано до табору збірної для підготовки до матчів проти Литви (7 вересня) та Нігерії (10 вересня).

До списку увійшли 24 гравці. 10 легіонерів та 14 гравців «Шахтаря» та «Динамо» (по 7, з кожної з команд). Ще чотирьох футболістів включено до резервного списку.

На збір, який розпочнеться 2 вересня їдуть:

Воротарі: Андрій П'ятов («Шахтар»), Денис Бойко («Динамо»), Андрій Лунін («Вальядолід», Іспанія).

Оборонці: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат (усі – «Шахтар»), Олександр Караваєв, Микита Бурда, Віталій Миколенко (усі – «Динамо»), Ігор Пластун («Ґент», Бельгія), Едуард Соболь («Брюґґе», Бельгія).

Півоборонці: Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Віталій Буяльський (усі – «Динамо»), Тарас Степаненко, Марлос (обидва — «Шахтар»), Євген Коноплянка («Шальке 04», Німеччина), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Роман Безус («Ґент», Бельгія), Мар’ян Швед («Селтік», Шотландія), .

Нападники: Жуніор Мораєш («Шахтар»), Роман Яремчук («Ґент», Бельгія).

До резервного списку увійшли Євген Шахов з італійського «Лечче» та три динамівці – Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко та Артем Бесєдін.