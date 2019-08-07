Новачок «Динамо» взяв на себе відповідальність за пропущений гол у матчі з «Брюґґе»



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Олександр Караваєв (справа) дебютував за киян у єврокубках BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR

Олександр Караваєв обіцяє виправитися в повторному поєдинку

Півоборонець команди київського «Динамо» Олександр Караваєв прокоментував поразку в матчі проти «Брюґґе» в рамках третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Саме фол Караваєва став причиною призначення пенальті, після якого бельгійці забили єдиний гол у грі.

Пенальті? Начебто вибрав правильну позицію, хотів зіграти в м'яч і особливо не торкався опонента, він сам вдарився об мене, - каже Олександр. - Звичайно, вся вина лежить на мені. Вибачився і перед командою, і перед уболівальниками. Не було б цього пенальті... У нас же були моменти.

У першому таймі ви грали проти Соболя і Бонавентури. У «Зорі» ви грали разом з ними. Це допомагало?

Навіть, якщо ти не грав з хлопцями в одній команді, все одно переглядаєш їх матчі і знаєш слабкі і сильні сторони суперника. Тому я знав, як проти них діяти.

Тепер удома потрібно забивати «Брюґґе»...

Це буде тиснути психологічно, але я впевнений, що у нас на стадіоні буде багато вболівальників, які будуть гнати нас вперед, і ми обов'язково заб'ємо.

Як вам гра новачка команди Жерсона Родріґеса?

Потрібно дати йому час, це його перший матч.

Після матчу було видно, що хлопці підтримували Циганкова, який був сильно засмучений.

Хлопець пропустив усі збори, не набрав кондицій, а результат потрібно давати в кожній грі. У нього дуже багато бажання, і ми всі його підтримуємо. Розуміємо, що він робив для команди і хоче робити далі. Тільки через ігри він набере форму.

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться 13 серпня.

Джерело: Офіційний сайт Динамо