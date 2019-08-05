«Зоря» та «Маріуполь» отримали суперників у плей-оф відбору Ліги Європи



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Ліга Європи УЄФА

Українські клуби мають здолати два раунди кваліфікації на шляху до групового турніру

Українські «Зоря» та «Маріуполь» отримали суперників у плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

«Зоря» у випадку виходу в заключний раунд відбору зіграє там з переможцем пари «Люцерн» (Швейцарія) – «Еспаньол» (Іспанія).

«Маріуполь» у випадку перемоги над АЗ зіграє потім з переможцем пари «Антверп» (Бельгія) – «Пльзень» (Чехія).

До виходу в плей-оф кваліфікації Ліги Європи «Зоря» та «Маріуполь» мають здолати своїх суперників у другому раунді кваліфікаціх: відповідно болгарський ЦСКА та нідерландський АЗ. Перші матчі відбудуться 8 серпня. «Зоря» гратиме на виїзді, а «Маріуполь» - вдома. Відповіді – 15 серпня.