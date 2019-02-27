Шошина несподівано обіграла лідера посіву на старті турніру у Франції



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Анастасія Шошина

Юна українка пробилася до другого кола змагань

У першому колі турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом 25 тисяч доларів українська тенісистка Анастасія Шошина за дві години перемогла представницю Німеччини Тамару Корпач: 7:6 (3), 6:3.

За вихід в чвертьфінал Шошина посперечається з Мариною Бассольс-Ріберою з Іспанії, яка є напарницею українки в парному розряді.

Обидві тенісистки потрапили в основну сітку турніру завдяки рейтингу ITF World Tennis, в якому Анастасія займає восьму позицію, а її майбутня суперниця - десяте місце.

Нагадаємо, що інша українська тенісистка Дарія Лопатецька у матчі першого кола турніру ITF World Tennis Tour більше трьох годин боролася з 19-річною швейцаркою Іленою Ін-Альбон і зазнала поразки з рахунком 5:7, 7:5, 4:6.

Джерело: btu.org.ua