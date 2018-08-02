Шпажист Нікішин вдруге удостоєний звання найкращого спортсмена місяця в Україні



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Богдан Нікішин. Фото: НОК України

Особистий наставник фехтувальника Ольга Маркіна названа найкращим тренером липня

Підводячи підсумки спортивного липня Експертна комісія Національного олімпійського комітету України відзначила, зокрема, виступ українських фехтувальників на чемпіонаті світу в китайському Усі.

Бронзові медалі в індивідуальних змаганнях шпажистів Богдана Нікішина та Романа Свічкаря стали найвищим досягненням в олімпійських видах програм наших спортсменів у липні.

Перед членами Комісії стояв непростий вибір, але після детального аналізу та консультацій з Національною федерації фехтування України, тренерським штабом збірної України з фехтування було ухвалено рішення визнати найкращим спортсменом місяця Богдана Нікішина.

Особистий наставник фехтувальника Ольга Маркіна названа найкращим тренером липня.

Зазначимо, для Богдана це перша індивідуальна медаль чемпіонату світу.

Напередодні досвідчений шпажист здобув «бронзу» на чемпіонаті Європи в місті Новий Сад (Сербія).

За підсумками загального заліку Кубка світу українець посів другу сходинку світового рейтингу Міжнародної федерації фехтування.

Нагадаємо, що для Богдана Нікішина це друге високе визнання НОК.

Вперше звання найкращого спортсмена місяця він був удостоєний у червні-2016.

Джерело: НОК України