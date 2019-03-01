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    Син екс-капітана київського «Динамо» став гравцем «Арсенала»

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    Владислав Калитвинцев змінив київські клуби - Син екс-капітана київського «Динамо» став гравцем «Арсенала»
    Владислав Калитвинцев змінив київські клуби
    UA-Футбол

    Восени Владислав Калитвинцев зіграв у складі динамівців лише 20 хвилин

    Син екс-капітана київського «Динамо» Юрія Калитвинцева Владислав став гравцем аутсайдера українського чемпіонату, столичного «Арсенала». У січні Калитвинцев-молодший став вільним агентом.

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    Контракт Владислава з «Арсеналом» розрахований до кінця сезону. Осінню частину сезону Калитвинцев провів у «Динамо», провівши на полі всього 20 хвилин. У січні він став вільним агентом.

    Раніше повідомлялося, що «Арсенал» підписав оборонця Антона Савіна. Незабаром клуб заявить обіцяє заявити габонського форварда Ґайтана.

    «Арсенал» після 19-ти турів посідає останнє місце в УПЛ.

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