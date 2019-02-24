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    Голи братів Фаворових допомогли «Десні» обіграти «Арсенал-Київ» (відео)

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    Голи братів Фаворових допомогли «Десні» обіграти «Арсенал-Київ» (відео)
    Фото - «Десна»

    Чернігівці забили на першій та останній хвилині матчу

    У матчі 19-го туру української Прем’єр-ліги «Арсенал-Київ» приймав «Десну» в столиці на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Зустріч завершилася впевненою перемогою чернігівців. Цікаво, що в складі переможців голи забивали лише брати Фаворови.

    Уже на першій хвилині матчу Денису вдався неймовірний удар з-за меж штрафного майданчика, на який Підківка навіть не реагував.

    «Десна» володіла перевагою впродовж усієї гри, проте подвоїти перевагу зуміла лише на останніх хвилинах, коли пенальті реалізував брат Дениса – Артем Фаворов, який з’явився на полі в другому таймі.

    Завдяки цій перемозі команда Олександра Рябоконя піднялася на п’яту сходинку, випереджаючи «Ворсклу» та «Маріуполь» лише за додатковими показниками (у всіх по 27 пунктів). У свою чергу, «Арсенал-Київ» продовжує замикати турнірну таблицю Прем’єр-ліги, маючи в своєму доробку вісім очок.

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    «Арсенал-Київ» - «Десна» - 0:2
    Голи: 0:1 – Д. Фаворов (1), 0:2 – А. Фаворов (90+1, пен.)
    «Арсенал-Київ»: Підківка - Башлай, Жичиков, Вакуленко (к), Дубінчак - Оріховський, Танковський – Козак (Домбровський, 79), Кадимян, Семенюк (Ковпак, 46) - Алєксєєв (Осман, 76)
    «Десна»: Литовка – Д. Фаворов (к), Гітченко, Імереков, Слінкін - Богданов (Сергійчук, 78), Огіря – Волков (Старенький, 90+3), Філіппов, Картушов - Безбородько (А. Фаворов, 63)
    Суддя: Дердо (Одеська обл.)
    Попередження: Семенюк (32), Танковський (62), Башлай (86), Оріховський (90+1) - Філіппов (59), Богданов (68).
    Київ. Стадіон «Динамо» ім. В. Лобановського.

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