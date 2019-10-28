Хворий і нікому не потрібний: відомий композитор засмучений станом культового фаната «Динамо» (фото)



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Парамон - з тої динамівської епохи, яка поступово відходить Динамо від Шурика

Парамон зараз у дуже поганому стані

Відомий композитор Олександр Євгоров поділився на власній сторінці у «Фейсбуку» фото культового динамівського фаната Сергія Заборовського, якого в народі знають просто як Парамона.

Віктор "Утюг" Заглада і Сергій "Парамон" Заборовський - зачинателі динамівського фанатського руху

«Це Парамон. Ми знайомі з 1975-го. Тоді супер-фан ФК «Динамо» (Київ) пов'язав на шию восьмирічному пацану біло-блакитний шарф, який я зберігав чверть століття. Потім було всяке. Я допомагав йому, як міг. А як міг? Наливав після чергового матчу, іноді підвозив додому на таксі...

А сьогодні сивий, хворий і нікому не потрібний старий проходив повз нас після чергової «видатної баталії», що закінчилася пшиком...

Ми впізнали один одного...

Олександр Єгоров і Парамон

Випили, як у давнину, за Велику колись Команду, за її Перемоги, які змінили життя... Або хоча б ставлення до них...

А потім я подивився на Парамона, згадав сьогоднішню гру і подумав: який піп, такий і прихід...», - написав Єгоров.

Зауважимо, що суперфан Парамон стояв біля витоків фанатського руху «Динамо» наприкінці 70-х років минулого сторіччя. Коли в команду у 1996 році повернувся відомий своїми забобонами тренер Валерій Лобановський, він приставив Парамона до команди фактично в ролі живого талісмана. Чи суперфана.

Власне, у цьому статусі Сергій Заборовський, котрий працював двірником в аеропорту «Жуляни», залишався й після смерті Лобановського 13 травня 2002 року. Аж до того моменту, поки в 2011 році не копнув суддю після чвертьфінального матчу Ліги Європи «Динамо» - «Браґа» (Португалія) (на відео вище). Відтоді Парамон матчі киян якщо й відвідує, то як звичайний глядач, на трибунах стадіону.