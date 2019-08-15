Скандальний МакГрегор побив літнього відвідувача пабу (відео)



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Конор Макгрегор Твіттер

Чоловік відмовлявся пити віскі ірландського бійця

Колишній чемпіон UFC за двома ваговими категоріями Конор МакГрегор вдарив літнього відвідувача пабу в Дубліні. Інцидент трапився ще в квітні, та лише зараз про нього стало відомо широкому загалу.

Ірландський боєць Конор МакГрегор придбав у пабі віскі власного виробництва Proper Twelve та став пригощати ним усіх відвідувачів, інформує TMZ. Один літній гість пабу кілька разів відмовився куштувати віскі. МакГрегор не стримався й вдарив його.

Поліція почали розслідування інциденту.

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