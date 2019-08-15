  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Скандальний МакГрегор побив літнього відвідувача пабу (відео)

    • Розсилка
    Конор Макгрегор - Скандальний МакГрегор побив літнього відвідувача пабу (відео)
    Конор Макгрегор
    Твіттер

    Чоловік відмовлявся пити віскі ірландського бійця

    Колишній чемпіон UFC за двома ваговими категоріями Конор МакГрегор вдарив літнього відвідувача пабу в Дубліні. Інцидент трапився ще в квітні, та лише зараз про нього стало відомо широкому загалу.

    Ірландський боєць Конор МакГрегор придбав у пабі віскі власного виробництва Proper Twelve та став пригощати ним усіх відвідувачів, інформує TMZ. Один літній гість пабу кілька разів відмовився куштувати віскі. МакГрегор не стримався й вдарив його.

    Поліція почали розслідування інциденту.

    Читайте також: Де Бур пояснив свою скандальну заяву про жіночий футбол
    Читайте також
    MMA / UFC Конор МакГрегор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ