Скандальний МакГрегор побив літнього відвідувача пабу (відео)
Конор Макгрегор
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Чоловік відмовлявся пити віскі ірландського бійця
Колишній чемпіон UFC за двома ваговими категоріями Конор МакГрегор вдарив літнього відвідувача пабу в Дубліні. Інцидент трапився ще в квітні, та лише зараз про нього стало відомо широкому загалу.
Ірландський боєць Конор МакГрегор придбав у пабі віскі власного виробництва Proper Twelve та став пригощати ним усіх відвідувачів, інформує TMZ. Один літній гість пабу кілька разів відмовився куштувати віскі. МакГрегор не стримався й вдарив його.
Поліція почали розслідування інциденту.
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