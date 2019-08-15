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    Де Бур пояснив свою скандальну заяву про жіночий футбол

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    Франк де Бур - Де Бур пояснив свою скандальну заяву про жіночий футбол
    Франк де Бур

    Франк де Бур заявив, що він підтримує жіночий футбол

    Колишній головний тренер «Крістал Пелас», а нині наставник клубу «Атланта Юнайтед» Франк де Бур висловив жаль з приводу своїх слів про нерівність зарплат в чоловічому і жіночому футболі.

    Раніше де Бур заявив: «Якщо жіночий футбол буде таким же популярним, як і чоловічий, то вони отримають те, за що борються, тому що їм на зарплату підуть доходи від реклами. Але це не так, то чому ж вони повинні заробляти стільки ж? Я думаю, що це смішно. Я цього не розумію. Для мене це безглуздо».

    Після цієї заяви фахівець зіткнувся з негативною реакцією громадськості, після чого повідомив, що невдало сформував свою думку.

    «Я невдало вибрав слова. Особливо слово «смішно». Якщо прочитати тільки це слово, то воно звучить занадто сильно. Але якщо знати контекст, то всім зрозуміло, що я підтримую жіночий футбол», - цитує AP де Бура.

    Джерело: Чемпионат.com

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