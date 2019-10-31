Скандального Макгрегора обізвали в Росії фашистом та притягують до суду



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Ірландського шанувальника Путіна змушують вибачитися за образливі слова на адресу дагестанців

Член громадської палати РФ Султан Хамзаєв повідомив про подання позову проти ірландського бійця ММА Конора Макгрегора за образливі вислови на адресу дагестанців. При цьому Хамзаєв обізвав ірландського шанувальника Путіна фашистом.

«Ми вимагаємо від правоохоронних органів конкретної реакції. Хочемо почути від нього вибачень перед дагестанським народом. Нам не звикати душити фашизм. Я звернувся до гепрокурора. Позовну заяву вже направлено до прокуратури», - передає слова Хамзаєва Sport24.

Раніше Макгрегор на прес-конференції в Москві заявляв, що боєць Хабіб Нурмагомедов уникає поєдинку з ним, оскільки такий же боягуз, як і всі дагестанці.

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