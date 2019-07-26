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    "Слуга народу" Беленюк розповів про джерела фінансування своєї підготовки до Олімпіади

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    Жан Беленюк - "Слуга народу" Беленюк розповів про джерела фінансування своєї підготовки до Олімпіади
    Жан Беленюк
    Радіо Свобода

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    Віце-чемпіон Олімпіади-2016 Жан Беленюк розповів про фінансування власної підготовки до Олімпіади-2020 в Токіо. Спортсмен сподівається справитися з цим власними коштами.

    «Я знав про це і свідомо йшов. Депутатська зарплатня та власні накопичення допоможуть мені. У мене не так вже й багато стартів залишилося в професіональній кар’єрі, тому зможу профінансувати тренувальні збори та роз’їзди», - сказав Беленюк у ефірі ТСН.

    Раніше повідомлялося, що обрані депутатами спортсмени не можуть отримувати державне фінансування на тренування та виступи. Жан Беленюк став депутатом Верховної Ради України за списком партії «Слуга народу».

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