"Слуга народу" Беленюк розповів про джерела фінансування своєї підготовки до Олімпіади



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Жан Беленюк Радіо Свобода

Український борець готуватиметься до змагань у статусі народного депутата

Віце-чемпіон Олімпіади-2016 Жан Беленюк розповів про фінансування власної підготовки до Олімпіади-2020 в Токіо. Спортсмен сподівається справитися з цим власними коштами.

«Я знав про це і свідомо йшов. Депутатська зарплатня та власні накопичення допоможуть мені. У мене не так вже й багато стартів залишилося в професіональній кар’єрі, тому зможу профінансувати тренувальні збори та роз’їзди», - сказав Беленюк у ефірі ТСН.

Раніше повідомлялося, що обрані депутатами спортсмени не можуть отримувати державне фінансування на тренування та виступи. Жан Беленюк став депутатом Верховної Ради України за списком партії «Слуга народу».