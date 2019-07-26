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    Учасницю Олімпіади-2016 з Нідерландів арештували за транспортування 50 кг наркотиків

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    Мадія Гафур - Учасницю Олімпіади-2016 з Нідерландів арештували за транспортування 50 кг наркотиків
    Мадія Гафур

    26-річна спортсменка брала участь в Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) і мала виступити на чемпіонаті світу в Досі (Катар) в бігу на 400 м

    26-річна голландська бігунка Мадія Гафур була арештована 18 червня після того, як в її автомобілі було виявлено 50 кг метамфетаміну та екстазі. Вартість виявлених наркотичних речовин оцінюється в 2 млн євро, повідомляє NOS. Спортсменка намагалася перевести наркотики з Німеччини в Нідерланди і була затримана на митниці.

    Більше місяця Мадію вважали зниклою, так як після етапу «Діамантової ліги» в Рабаті її ніхто не бачив. Лише 18 липня з'явилася інформація про те, що Гафур знаходиться в німецькій в'язниці, а на цьому тижні були оприлюднені подробиці.

    26-річна спортсменка брала участь в Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) і повинна була виступити на чемпіонаті світу в Досі (Катар) в бігу на 400 м.

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