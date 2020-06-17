«Слуга народу» про футбольну ТСК: до діяльності комісії сьогодні питань більше ніж до УАФ



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Більшість парламентарів називають діяльність комісії «штучною», «політизованою» та «замовною». Про це також заявила низка футбольних функціонерів Фото: Ігор Беланов / facebook.com

Ігор Мудрий: будемо вимагати від футбольної ТСК для початку предметного звіту

Учора, Верховна Рада мала розглянути постанови щодо продовження або ж не продовження повноважень так званої футбольної ТСК, яка протягом пів року «розслідувала» будівництво міні-футбольних майданчиків за держпрограмою. Голосування так і не відбулося. А в «Слузі народу» заявили, що до ТСК зараз вже більше питань, аніж до Української асоціації футболу.

«Зараз більше питань до самої ТСК та її діяльності, що вони зробили за пів року. Аніж до УАФ. Тому, будемо вимагати від них для початку предметного звіту. Я, наприклад, його не бачив», - сказав парламентар від «Слуги народу» Ігор Мурдій.

А такого фінального та предметного звіту члени ТСК так і не написали, подавши у парламент лише проміжний із непідтвердженими відомостями. Про що інформував сайт Верховної Ради.

Нагадаємо, футбольна ТСК була утворена 15 листопада минулого року, і ще в травні втратила свої повноваження.

Продовження роботи комісії хочуть окремі депутати від ОПЗЖ, зокрема Григорій Мамка, якого ЗМІ пов'язують із Григорієм Суркісом. Останній ще на початку роботи ТСК продемонстрував у ній свою особисту зацікавленість, засвітивши відповідну смс-переписку в Раді.

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Більшість парламентарів, натомість, називають діяльність комісії «штучною», «політизованою» та «замовною». І про це, до слова, теж заявила низка футбольних функціонерів, серед яких - головний тренер національної збірної Андрій Шевченко.