Андрій Шевченко надав допомогу військовому госпіталю в Києві



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Андрій Шевченко у Київському військовому госпіталі Фото із соцмереж

Наставник збірної України з футболу відвідав заклад особисто

Тренерський штаб збірної України на чолі з Андрієм Шевченком передав гуманітарну допомогу Київському військовому госпіталю.

Головний тренер особисто відвідав медичний заклад.

Шевченко передав засоби, необхідні у процесі боротьби з коронавірусом: 100 окулярів, 100 захисних костюмів, 500 пар рукавичок, 500 масок і апарат ШВЛ, вартістю 680 тисяч гривень.

Апарат замовили два місяці тому, але через дефіцит таких пристроїв в світі його доставили тільки зараз.

«Багато разів вже національна збірна впродовж чотирьох років відвідує військові шпиталі, періодично намагаємося підтримувати наших військових, коли є нагода. Ми це робили в Харкові, Києві, Львові та будемо продовжувати. І апарат, і костюми – для військових», - сказав Шевченко.

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