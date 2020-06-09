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    Андрій Шевченко надав допомогу військовому госпіталю в Києві

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    Андрій Шевченко у Київському військовому госпіталі - Андрій Шевченко надав допомогу військовому госпіталю в Києві
    Андрій Шевченко у Київському військовому госпіталі
    Фото із соцмереж

    Наставник збірної України з футболу відвідав заклад особисто

    Тренерський штаб збірної України на чолі з Андрієм Шевченком передав гуманітарну допомогу Київському військовому госпіталю.

    Головний тренер особисто відвідав медичний заклад.

    Шевченко передав засоби, необхідні у процесі боротьби з коронавірусом: 100 окулярів, 100 захисних костюмів, 500 пар рукавичок, 500 масок і апарат ШВЛ, вартістю 680 тисяч гривень.

    Апарат замовили два місяці тому, але через дефіцит таких пристроїв в світі його доставили тільки зараз.

    «Багато разів вже національна збірна впродовж чотирьох років відвідує військові шпиталі, періодично намагаємося підтримувати наших військових, коли є нагода. Ми це робили в Харкові, Києві, Львові та будемо продовжувати. І апарат, і костюми – для військових», - сказав Шевченко.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ волонтер Збірна України Андрій Шевченко військові коронавірус
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