Чорний день Шевченка. 15 років тому відбувся найфеєричніший фінал Ліги чемпіонів в історії (відео)
Вболівальники «Мілана» досі згадують цей матч у жахливих снах
15 років тому, 25 травня 2005 року, відбувся один із найдраматичніших фіналів єврокубків за весь час проведення таких турнірів. Англійський «Ліверпуль», поступаючись за підсумками першого тайму італійському «Міланові» 0:3, відігрався, а потім виграв серію пенальті і переміг у Кубку/Лізі чемпіонів уп’яте в історії.
Перших 45 хвилин мерсисайдці програли безнадійно. Відкрив рахунок Паоло Мальдіні на першій же хвилині, влучно пробивши зльоту після навісу Андреа Пірло зі штрафного. На 39-й і 44-й хвилинах ще двічі ворота Єжи Дудека вразив Ернан Креспо. Спершу він замкнув ударом з близької відстані передачу Андрія Шевченка, а потім реалізував «булліт» після блискучого розрізного пасу із власної половини у виконанні Кака.
Більше того, на початку другого тайму Шевченко ледь вразив ворота суперників вчетверте. Але Дудек удар Андрія зі штрафного потягнув. Та й узагалі, то був не день українця. Моменти забити він мав ще у першому таймі, вже після того, як рахунок став рівним, а завершив цей двобій нереалізованим у післяматчевій серії одинадцятиметровим.
Злам у грі відбувся у шестихвилинному відрізку – з 54-ї хвилини по 60-ту. Спершу ударом головою після навісу Йона-Арне Ріїсе зліва скоротив відставання капітан «Ліверпуля» Стівен Джеррард. Невдовзі воротар Нелсон Діда не зумів впоратися із дальнім пострілом Владіміра Шміцера. А зрівняли рахунок «червоні» з допомогою реалізованого Хабі Алонсо пенальті. На позначку іспанський рефері Мануель Мехуто Ґонсалес вказав після того, як Дженнаро Ґаттузо збив Джеррарда.
Найліпшу нагоду забити в екстра-таймі мав Шевченко. Та Дудек зреагував спершу на удар Андрія головою, а потім якимось неймовірним чином став на шляху добитого українцем з метра м’яча.
Післяматчеву серію команда Карло Анчелотті почала жахливо – Сержіньо не влучив у ворота, а удар Пірло потягнув Дудек. Дітмар Гаманн і Джібріль Сіссе свої спроби реалізували і сходу позначили перевагу «Ліверпуля». Надію «Міланові» повернули влучні удари Йона-Даля Томассона і Кака, а також Діда, який потягнув з кута м’яч після пострілу Ріїсе, але не зумів зреагувати на удар Шміцера. Крапку в матчі поставив, відбивши пенальті від Шевченка, Дудек.
Іспанський тренер тріумфаторів Рафаель Бенітес виставив у цій зустрічі такий склад: Дудек – Фіннан (Гаманн, 46), Карреґер, Гіїпія, Джимі Траоре – Хабі Алонсо – Луїс Ґарсія, Джеррард (к), Йон-Арне Ріїсе – Гаррі К’юелл (Шміцер, 23) – Барош (Джібріль Сіссе, 85).