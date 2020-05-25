Чорний день Шевченка. 15 років тому відбувся найфеєричніший фінал Ліги чемпіонів в історії (відео)

Нереалізований Андрієм Шевченком пенальті поставив крапку в запеклому протистоянні Фото - UEFA.com

Вболівальники «Мілана» досі згадують цей матч у жахливих снах

15 років тому, 25 травня 2005 року, відбувся один із найдраматичніших фіналів єврокубків за весь час проведення таких турнірів. Англійський «Ліверпуль», поступаючись за підсумками першого тайму італійському «Міланові» 0:3, відігрався, а потім виграв серію пенальті і переміг у Кубку/Лізі чемпіонів уп’яте в історії.

Перших 45 хвилин мерсисайдці програли безнадійно. Відкрив рахунок Паоло Мальдіні на першій же хвилині, влучно пробивши зльоту після навісу Андреа Пірло зі штрафного. На 39-й і 44-й хвилинах ще двічі ворота Єжи Дудека вразив Ернан Креспо. Спершу він замкнув ударом з близької відстані передачу Андрія Шевченка, а потім реалізував «булліт» після блискучого розрізного пасу із власної половини у виконанні Кака.

Більше того, на початку другого тайму Шевченко ледь вразив ворота суперників вчетверте. Але Дудек удар Андрія зі штрафного потягнув. Та й узагалі, то був не день українця. Моменти забити він мав ще у першому таймі, вже після того, як рахунок став рівним, а завершив цей двобій нереалізованим у післяматчевій серії одинадцятиметровим.

Злам у грі відбувся у шестихвилинному відрізку – з 54-ї хвилини по 60-ту. Спершу ударом головою після навісу Йона-Арне Ріїсе зліва скоротив відставання капітан «Ліверпуля» Стівен Джеррард. Невдовзі воротар Нелсон Діда не зумів впоратися із дальнім пострілом Владіміра Шміцера. А зрівняли рахунок «червоні» з допомогою реалізованого Хабі Алонсо пенальті. На позначку іспанський рефері Мануель Мехуто Ґонсалес вказав після того, як Дженнаро Ґаттузо збив Джеррарда.

Єжи Дудек, мабуть, сам не розуміє, як зреагував на це добивання Шевченка

Найліпшу нагоду забити в екстра-таймі мав Шевченко. Та Дудек зреагував спершу на удар Андрія головою, а потім якимось неймовірним чином став на шляху добитого українцем з метра м’яча.

Післяматчеву серію команда Карло Анчелотті почала жахливо – Сержіньо не влучив у ворота, а удар Пірло потягнув Дудек. Дітмар Гаманн і Джібріль Сіссе свої спроби реалізували і сходу позначили перевагу «Ліверпуля». Надію «Міланові» повернули влучні удари Йона-Даля Томассона і Кака, а також Діда, який потягнув з кута м’яч після пострілу Ріїсе, але не зумів зреагувати на удар Шміцера. Крапку в матчі поставив, відбивши пенальті від Шевченка, Дудек.

Іспанський тренер тріумфаторів Рафаель Бенітес виставив у цій зустрічі такий склад: Дудек – Фіннан (Гаманн, 46), Карреґер, Гіїпія, Джимі Траоре – Хабі Алонсо – Луїс Ґарсія, Джеррард (к), Йон-Арне Ріїсе – Гаррі К’юелл (Шміцер, 23) – Барош (Джібріль Сіссе, 85).