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    Загиблий боксер Дадашев переніс інсульт під час бою з Матіасом

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    Максим Дадашев бився, відчуваючи страшенний біль - Загиблий боксер Дадашев переніс інсульт під час бою з Матіасом
    Максим Дадашев бився, відчуваючи страшенний біль
    Bad Left Hook

    Трагічний бій обростає новими подробицями

    Згідно з новою записами на сторінці російського боксера Максима Дадашева в Instagram, ще під час бою з Сабріелем Матіасом спортсмен переніс інсульт. Наступного дня після смерті Максима його дружина виклала пост на його сторінці в Instagram. У новому пості йдеться, що інформація про інсульт випливає з висновку лікарів.

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    «Хочете знати, що таке справжня сила духу, вища воля до перемоги? Що значить бути воїном, воїном по життю? Перегляньте цей бій і знайте, що, коли ви задаєтеся питанням, як Макс з його рівнем захисту пропускає стільки ударів, згідно з висновком лікаря, який його оперував, він вже переніс інсульт і продовжував бій, відчуваючи страшну, нелюдську біль, втрачаючи орієнтацію, але він не здався, він мільйон разів підіймався з колін від ударів долі, йшов вперед і ніколи не здавався» - написано в Instagram Дадашева.

    Максим Дадашев помер 23 липня. Йому було 28 років. Смерть наступила внаслідок травм, отриманих у поєдинку 20 липня з Сабріелем Матіасом. Поразка від пуерторіканця – єдина в кар'єрі Максима.

    Фатальний бій з Матіасом був відбірним. Його переможець отримував звання обов'язкового претендента на титул чемпіона світу. За недовгу кар'єру в професіоналах Дадашев володів одним поясом – чемпіона Північної Америки за версією NABF.

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