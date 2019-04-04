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    Снігур пробилася до 1/4 фіналу турніру в Японії

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    Дарія Снігур - Снігур пробилася до 1/4 фіналу турніру в Японії
    Дарія Снігур

    Юна українка продовжує боротьбу за титул

    У матчі другого кола на турнірі ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 25 тисяч українській тенісистці Дарії Снігур знадобилося майже дві години, щоб перемогти Чан Су Чон з Південної Кореї: 6:2, 7:5.

    Відзначимо, що Снігур вперше виступає на 25-тисячнику. В активі 17-річної киянки є два професійні титули на 15-тисячниках: в листопаді минулого року в Антальї (Туреччина) і на початку березня цього сезону в Шарм-ель-Шейху (Єгипет).

    У чвертьфіналі Дарія зустрінеться з переможницею матчу між японками Харукі Кадзі і Акіто Сіхо, що отримала в основну сітку wild card.

    Нагадаємо, у першому колі юна українська тенісистка обіграла японку Рісу Одзакі: 0:6, 6:3, 6:4.

    Джерело: btu.org.ua

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