Снігур стартує з непростої перемоги на турнірі в Японії



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Дарія Снігур

Ім'я своєї наступній суперниці Дарія дізнається вже завтра

У першому колі турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 25 тисяч юна українська тенісистка Дарія Снігур, що потрапила в основну сітку завдяки рейтингу ITF, обіграла японку Рісу Одзакі: 0:6, 6:3, 6:4.

Відзначимо, що даний турнір є для Снігур першим за останній місяць. На початку березня 17-річна киянка виграла 15-тисячник в Шарм-ель-Шейху (Єгипет).

Ім'я своєї наступній суперниці Дарія дізнається завтра, коли завершиться матч між лідером посіву Ван Сіюй з Китаю і кореянкою Чан Су Чон.

Нагадаємо, що інша українська тенісистка Надія Кіченок розгромно програла на старті турніру в Чарльстоні.

Джерело: btu.org.ua