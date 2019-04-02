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    Снігур стартує з непростої перемоги на турнірі в Японії

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    Дарія Снігур - Снігур стартує з непростої перемоги на турнірі в Японії
    Дарія Снігур

    Ім'я своєї наступній суперниці Дарія дізнається вже завтра

    У першому колі турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 25 тисяч юна українська тенісистка Дарія Снігур, що потрапила в основну сітку завдяки рейтингу ITF, обіграла японку Рісу Одзакі: 0:6, 6:3, 6:4.

    Відзначимо, що даний турнір є для Снігур першим за останній місяць. На початку березня 17-річна киянка виграла 15-тисячник в Шарм-ель-Шейху (Єгипет).

    Ім'я своєї наступній суперниці Дарія дізнається завтра, коли завершиться матч між лідером посіву Ван Сіюй з Китаю і кореянкою Чан Су Чон.

    Нагадаємо, що інша українська тенісистка Надія Кіченок розгромно програла на старті турніру в Чарльстоні.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс
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