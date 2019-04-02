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    Надія Кіченок розгромно програла на старті турніру в Чарльстоні

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    Надія Кіченок - Надія Кіченок розгромно програла на старті турніру в Чарльстоні
    Надія Кіченок

    Українка за годину програла в першому колі змагань в основній сітці

    Надія Кіченок вперше з 2016 року провела поєдинок в основній сітці турніру WTA в одиночному розряді. У Чарльстоні українка успішно пройшла кваліфікацію, здобувши дві перемоги.

    У матчі першого кола Кіченок оформила по брейку в кожному сеті, а на своїй подачі віддала 159-й ракетці світу сім геймів за гру.

    Надія продовжить виступ на кортах «Volvo Car Open» в парній сітці.

    Мартіна Тревісан в другому раунді зустрінеться з другою сіяною і чинною чемпіонкою Кікі Бертенс.

    Volvo Car Open - Premier

    Перше коло

    Надія Кіченок (Україна, Q) - Мартіна Тревісан (Італія, Q) 2-6, 1-6

    Джерело: btu.org.ua

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