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Спаринг «Зеніта» із «Црвеною Звездою»: на трибунах вивісили банери із Z-символікою (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Спаринг «Зеніта» із «Црвеною Звездою»: на трибунах вивісили банери із Z-символікою (фото)
На трибунах з'явилися банери з літерами Z і V
фото: Трибуна

Фанати під час матчу влаштували скандували «Косово – це Сербія!»

Сьогодні, 22 листопада, «Црвена Звезда» провела товариський матч із «Зенітом». Гра пройшла на стадіоні «Газпром Арена» у Санкт-Петербурзі і завершилася з рахунком 3:1 на користь російської команди. Про це повідомляє «Трибуна».

Перед грою футболісти обох команд зробили спільне фото на фоні банера в національних кольорах країни-терориста й Сербії з надписом «Вместе! Заjедно!» («Разом!»).

Під час матчу на трибунах з'явилися банери з літерами Z і V і з надписом «Руси и срби брача заувек» («росіяни та серби браття навіки»). Також повідомляється, що «фанати» влаштували скандували «Косово – це Сербія!».

Спаринг «Зеніта» із «Црвеною Звездою»: на трибунах вивісили банери із Z-символікою (фото) фото 1

Раніше повідомлялось, що український футболіст покинув польський клуб, щоб воювати з Росією.

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Теги: ФК «Црвена Звезда» навколофутбол ФК Зеніт росія

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