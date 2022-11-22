Заборона пов'язок OneLove в Катарі: футболіст-гей розкритикував ФІФА

OneLove активно підтримує ЛГБТ на Чемпіонаті світу в Катарі

Футболіст австралійського клубу «Аделаїда Юнайтед» Джошуа Кавалло розкритикував ФІФА через позицію щодо райдужних капітанських пов'язок. Про це повідомляє RMC Sport.

«ФІФА, мені подобається моя особистість. Побачивши, що ви заборонили всім командам носити пов'язку OneLove, яка активно підтримує ЛГБТ на чемпіонаті світу, ви продемонстрували, що футбол – це не місце, відкрите для всіх», – сказав Кавалло.

Раніше ФІФА оголосила, що капітанам команд на груповому етапі турніру необхідно носити пов'язку зі слоганом #FootballUnitesTheWorld. Деякі збірні, наприклад, Німеччина, Данія, Уельс та Нідерланди, повідомляли, що їхні капітани носитимуть райдужні пов'язки на підтримку прав людини та руху ЛГБТК+, але у результаті ФІФА заборонила носити такі пов'язки.

Нагадаємо, у Німеччині пройшов тихий протест проти мундіалю у Катарі.

Раніше повідомлялось, що Катар витратив на організацію мундіалю шалені гроші.