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Допит у Генпрокуратурі: очільник українського футболу замаскувався від журналістів (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Допит у Генпрокуратурі: очільник українського футболу замаскувався від журналістів (фото)
Павелку вручили підозру у кримінальному провадженні
фото: сторінка Facebook Андріюка

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко відвідав Генеральну прокуратуру

Голова Української асоціації футболу Андрій Павелко Андрій Павелко на виході з приміщення Генеральної прокуратури намагався сховати обличчя від журналістів. Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк у своєму Facebook.

«Ні, це не Майкл Джексон. Це – Андрій Павелко, президент Української Футбольної Асоціації. Який виходить з приміщення Генеральної Прокуратури України, де йому сьогодні вручили підозру у кримінальному провадженні.

Так Андрій Васильович відреагував на присутність журналістів на виході з приміщення ГПУ. Як це коментувати – вирішуйте самі!» – написав журналіст.

Раніше повідомлялося, що президент УАФ Андрій Павелко отримав повістку та зобов'язаний з'явитися до Генпрокуратури у вівторок, 22 листопада. Очікувалося, що прокурор має намір вручити функціонерові підозру у кримінальній справі, яка зареєстрована у червні 2018 року.

Раніше повідомлялось, що мати очільника Української асоціацїї футболу стала власницею маєтку за понад $5 млн.

Нагадаємо, як писав «Главком», бізнесмени та політики, які пересиджують війну у Монако, Іспанії та Італії вирішили влаштувати футбольну революцію в Україні. До складу так званої «збірної Монако», що прагне посунути Андрія Павелка з посади президента УАФ за допомогою кримінального та медійного тиску увійшли, зокрема, власник «Динамо» Григорій Суркіс, представники ФК «Рух» Григорій Козловський та Олександр Шевченко, а також експрезидент «Олімпіка» Владислав Гельзін.

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Теги: Генпрокурор Андрій Павелко допит НОВИНИ ФУТБОЛУ Українська асоціація футболу

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