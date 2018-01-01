Спортсмени з Північної Кореї виступлять у чотирьох видах спорту на Олімпіаді-2018

Точну кількість спортсменів з цієї країни має назвати МОК

Глава оргкомітету Олімпіади-2018 Лі Хі Бом розповів, що атлети з КНДР виступлять у чотирьох видах спорту на турнірі. Про це повідомляє агентство Yonhap. Спортсмени візьмуть участь у змаганнях з фігурного катання, гірськолижного спорту, лижних гонок і жіночого хокею, передає «СЭ». Зазначається, що рішення було прийнято за підсумками



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Фото Reuters

Точну кількість спортсменів з цієї країни має назвати МОК

Глава оргкомітету Олімпіади-2018 Лі Хі Бом розповів, що атлети з КНДР виступлять у чотирьох видах спорту на турнірі.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

Спортсмени візьмуть участь у змаганнях з фігурного катання, гірськолижного спорту, лижних гонок і жіночого хокею, передає «СЭ».

Зазначається, що рішення було прийнято за підсумками робочих переговорів між Кореєю та КНДР у середу, 17 січня.

Остаточна кількість спортсменів з КНДР, які візьмуть участь в Іграх-2018, оголосить Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

Раніше стало відомо, що делегації двох країн на церемонії відкриття Олімпіади пройдуть під прапором «Об'єднаної Кореї».

Також сторони домовилися виставити єдину команду у жіночому хокеї.

Олімпійські ігри-2018 пройдуть з 9-го по 25-те лютого у Пхьончхані.

Нагадаємо, КНДР направить на Олімпійські ігри групу підтримки з 230 осіб.