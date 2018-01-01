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    Спортсмени з Північної Кореї виступлять у чотирьох видах спорту на Олімпіаді-2018

    Точну кількість спортсменів з цієї країни має назвати МОК
    Глава оргкомітету Олімпіади-2018 Лі Хі Бом розповів, що атлети з КНДР виступлять у чотирьох видах спорту на турнірі. Про це повідомляє агентство Yonhap. Спортсмени візьмуть участь у змаганнях з фігурного катання, гірськолижного спорту, лижних гонок і жіночого хокею, передає «СЭ». Зазначається, що рішення було прийнято за підсумками
    • Сьогодні, 10:42
    • Розсилка
    Фото Reuters
    Фото Reuters

    Точну кількість спортсменів з цієї країни має назвати МОК

    Глава оргкомітету Олімпіади-2018 Лі Хі Бом розповів, що атлети з КНДР виступлять у чотирьох видах спорту на турнірі.

    Про це повідомляє агентство Yonhap.

    Спортсмени візьмуть участь у змаганнях з фігурного катання, гірськолижного спорту, лижних гонок і жіночого хокею, передає «СЭ».

    Зазначається, що рішення було прийнято за підсумками робочих переговорів між Кореєю та КНДР у середу, 17 січня.

    Остаточна кількість спортсменів з КНДР, які візьмуть участь в Іграх-2018, оголосить Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

    Раніше стало відомо, що делегації двох країн на церемонії відкриття Олімпіади пройдуть під прапором «Об'єднаної Кореї».

    Також сторони домовилися виставити єдину команду у жіночому хокеї.

    Олімпійські ігри-2018 пройдуть з 9-го по 25-те лютого у Пхьончхані.

    Нагадаємо, КНДР направить на Олімпійські ігри групу підтримки з 230 осіб.

    Олімпійські Ігри Олімпіада Міжнародний олімпійський комітет МОК Північна Корея
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