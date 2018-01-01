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    КНДР направить на Олімпійські ігри групу підтримки з 230 осіб

    КНДР також погодилася відправити оркестр у складі 140 музикантів для виступу під час Зимових Олімпійських ігор
    Уряд Північної Кореї погодився відправити команду підтримки у складі 230 осіб на Зимові Олімпійські ігри в Південній Кореї в лютому. Про це повідомляє Reuters. «КНДР відправить групу підтримки з 230 осіб на Зимові Олімпійські ігри у Південній Кореї наступного місяця», - йдеться у повідомленні. Водночас глава МЗС Японії Таро Коно
    • Сьогодні, 12:56
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    КНДР також погодилася відправити оркестр у складі 140 музикантів для виступу під час Зимових Олімпійських ігор

    Уряд Північної Кореї погодився відправити команду підтримки у складі 230 осіб на Зимові Олімпійські ігри в Південній Кореї в лютому. Про це повідомляє Reuters.

    «КНДР відправить групу підтримки з 230 осіб на Зимові Олімпійські ігри у Південній Кореї наступного місяця», - йдеться у повідомленні.

    Водночас глава МЗС Японії Таро Коно на зустрічі щодо КНДР у канадському Ванкувері закликав світову спільноту «не бути наївними» і не втрачати пильність після зменшення напруженості на Корейському півострові.

    «Зараз не час, щоб послабити тиск або заохочувати Північну Корею... Той факт, що Північна Корея бере участь у діалозі, можна розглядати як доказ того, що санкції працюють», - сказав Коно.

    Раніше повідомлялося, що КНДР погодилася відправити оркестр у складі 140 музикантів для виступу під час Зимових Олімпійських ігор. Як зазначається, угоду про виступ оркестру було досягнуто під час переговорів в демілітаризованій зоні в селі Панмунджом. Оркестр виступить в Сеулі і в Каннині, що неподалік від Пхьончхана.

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