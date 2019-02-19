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    Стаховський пробився до другого кола турніру у Франції

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    Сергій Стаховський - Стаховський пробився до другого кола турніру у Франції
    Сергій Стаховський

    Сергій Стаховський обіграв французького тенісиста, якому вчора поступився у фіналі кваліфікації

    Стаховський здобув свою першу перемогу в сезоні в основній сітці турнірів ATP. Український тенісист не вигравав матчі в основі Тура з Вімблдону-2018, де на старті обіграв Жоао Соузу з Португалії.

    У другому раунді українця чекає матч проти переможця зустрічі Гаель Монфіс (Франція) - Іржі Весели (Чехія).

    Нагадаємо, вчора, 18 лютого, Стаховський грав з цим же суперником у фіналі кваліфікації, однак тоді український тенісист зазнав поразки. Після цього українець потрапив до основної сітки, як «лакі лузер», де жереб знову звів його з Летьєнном.

    Перше коло

    Сергій Стаховський (Україна, LL) - Констан Летьєнн (Франція, Q) 7-6 (3), 1-6, 6-3

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