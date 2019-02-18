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    Стаховський не зміг пробитися до основної сітки турніру в Марселі

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    Сергій Стаховський - Стаховський не зміг пробитися до основної сітки турніру в Марселі
    Сергій Стаховський
    АТР

    Українець у напруженому матчі поступився французу

    Сергій Стаховський брав участь у кваліфікації до турніру ATP Tour 250 у Марселі (Франція). Вчора український тенісист здобув трисетову перемогу над Мірзою Башичем і вийшов у фінал відбору.

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    Сьогодні Стаховський (141 ракетка світу) за право вийти до основної сітки змагань зустрівся з Констаном Летьєнном (168-е місце в рейтингу АТР). На жаль, трисетове протистояння завершилося на користь француза.

    У першому сеті Летьєнн виграв у рівній боротьбі – 7:5. У наступній партії Стаховський дуже легко зрівняв рахунок – 6:1. Однак третій сет  завершився за сценарієм першого – 7:5 для представника Франції.

    Матч тривав годину та 53 хвилини. За особистими зустрічами тенісисти зрівнялися – 1:1.

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