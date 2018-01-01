Стаховський стартує в основній сітці турніру у Болгарії
- Сьогодні, 20:50
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Сергій отримав суперника на турнірі ATP у Софії
Сергій Стаховський продовжить сезон на змаганнях ATP у Болгарії.
Суперником українського тенісиста у першому раунді турніру стане один з переможців кваліфікаційного етапу.
Як стало відомо згодом, у стартовому раунді змагань Сергій зустрінеться з представником Боснії та Герцеговини Мірзою Башичес (АТР 134).
26-річний спортсмен подолав відбірний етап і тепер посперечається з українцем за вихід до другого кола.
Раніше Стаховський і Башич провели один очний поєдинок: у 2014 році боснієць святкував перемогу у трьох сетах на «челленджері» в Італії.
Через травму плеча захищати свій титул на домашньому чемпіонаті не буде Григор Димитров, а очолив посів швейцарець Стен Вавринка, для якого це буде другий турнір у сезоні.
Нагадаємо, Стаховський зачохлив ракетку після першого ж кола турніру ATP у Франції.