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    Стаховський стартує в основній сітці турніру у Болгарії

    Сергій отримав суперника на турнірі ATP у Софії
    Сергій Стаховський продовжить сезон на змаганнях ATP у Болгарії. Суперником українського тенісиста у першому раунді турніру стане один з переможців кваліфікаційного етапу. Як стало відомо згодом, у стартовому раунді змагань Сергій зустрінеться з представником Боснії та Герцеговини Мірзою Башичес (АТР 134). 26-річний спортсмен подолав відбірний
    • Сьогодні, 20:50
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    Сергій Стаховський. Фото Antwerpen Tennis
    Сергій Стаховський. Фото Antwerpen Tennis

    Сергій отримав суперника на турнірі ATP у Софії

    Сергій Стаховський продовжить сезон на змаганнях ATP у Болгарії.

    Суперником українського тенісиста у першому раунді турніру стане один з переможців кваліфікаційного етапу.

    Як стало відомо згодом, у стартовому раунді змагань Сергій зустрінеться з представником Боснії та Герцеговини Мірзою Башичес (АТР 134).

    26-річний спортсмен подолав відбірний етап і тепер посперечається з українцем за вихід до другого кола.

    Раніше Стаховський і Башич провели один очний поєдинок: у 2014 році боснієць святкував перемогу у трьох сетах на «челленджері» в Італії.

    Через травму плеча захищати свій титул на домашньому чемпіонаті не буде Григор Димитров, а очолив посів швейцарець Стен Вавринка, для якого це буде другий турнір у сезоні.

    Нагадаємо, Стаховський зачохлив ракетку після першого ж кола турніру ATP у Франції.

    Сергій Стаховський теніс Болгарія
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