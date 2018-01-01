Стаховський зачохлив ракетку після першого ж кола турніру ATP у Франції

Сергій у трьох сетах поступився представнику Швеції Еліасу Імеру

Сергій Стаховський несподівано поступився у першому ж раунді турніру ATP Challenger Tour у Ренні. Українець отримав четвертий номер «посіву» перед стартом змагань. Проте і це не допомогло йому пройти на турнірі якнайдалі – у першому колі Сергій програв шведу Еліасу Імеру. Поєдинок протривав три сети й 1 годину 49 хвилин. У

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Стаховський та Еліас Імер

Сергій у трьох сетах поступився представнику Швеції Еліасу Імеру

Сергій Стаховський несподівано поступився у першому ж раунді турніру ATP Challenger Tour у Ренні.

Українець отримав четвертий номер «посіву» перед стартом змагань.

Проте і це не допомогло йому пройти на турнірі якнайдалі – у першому колі Сергій програв шведу Еліасу Імеру.

Поєдинок протривав три сети й 1 годину 49 хвилин.

У першому сеті Стаховський не зміг взяти жодної своєї подачі.

У другому ситуація змінилася, і за рахунку 4:3 українець зробив брейк, після чого довів справу до переможного завершення.

У вирішальному відтинку зустрічі тенісисти брали свої подачі, поки Сергій не програв за рахунку 3:4.

Зробити ще один брейк у цьому матчі йому вже не судилося.

Нагадаємо, минулого тижня Стаховський вибув з тенісного турніру у Німеччині у півфіналі.

Open de Rennes – 2018 з тенісу

ATP Challenger Tour

Чоловічий тенісний турнір у Ренні, Франція

Призовий фонд: €64,000 + H

Перше коло

Еліас Імер (Швеція) – Сергій Стаховський (Україна, 4) – 6:1, 3:6, 6:3