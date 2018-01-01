Стаховський зачохлив ракетку після першого ж кола турніру ATP у Франції
- Сьогодні, 20:03
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Сергій у трьох сетах поступився представнику Швеції Еліасу Імеру
Сергій Стаховський несподівано поступився у першому ж раунді турніру ATP Challenger Tour у Ренні.
Українець отримав четвертий номер «посіву» перед стартом змагань.
Проте і це не допомогло йому пройти на турнірі якнайдалі – у першому колі Сергій програв шведу Еліасу Імеру.
Поєдинок протривав три сети й 1 годину 49 хвилин.
У першому сеті Стаховський не зміг взяти жодної своєї подачі.
У другому ситуація змінилася, і за рахунку 4:3 українець зробив брейк, після чого довів справу до переможного завершення.
У вирішальному відтинку зустрічі тенісисти брали свої подачі, поки Сергій не програв за рахунку 3:4.
Зробити ще один брейк у цьому матчі йому вже не судилося.
Нагадаємо, минулого тижня Стаховський вибув з тенісного турніру у Німеччині у півфіналі.
Open de Rennes – 2018 з тенісу
ATP Challenger Tour
Чоловічий тенісний турнір у Ренні, Франція
Призовий фонд: €64,000 + H
Перше коло
Еліас Імер (Швеція) – Сергій Стаховський (Україна, 4) – 6:1, 3:6, 6:3