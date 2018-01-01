  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Стаховський зачохлив ракетку після першого ж кола турніру ATP у Франції

    Сергій у трьох сетах поступився представнику Швеції Еліасу Імеру
    Сергій Стаховський несподівано поступився у першому ж раунді турніру ATP Challenger Tour у Ренні. Українець отримав четвертий номер «посіву» перед стартом змагань. Проте і це не допомогло йому пройти на турнірі якнайдалі – у першому колі Сергій програв шведу Еліасу Імеру. Поєдинок протривав три сети й 1 годину 49 хвилин. У
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 20:03
    • Розсилка
    Сергій Стаховський та Еліас Імер
    Сергій Стаховський та Еліас Імер

    Сергій у трьох сетах поступився представнику Швеції Еліасу Імеру

    Сергій Стаховський несподівано поступився у першому ж раунді турніру ATP Challenger Tour у Ренні.

    Українець отримав четвертий номер «посіву» перед стартом змагань.

    Проте і це не допомогло йому пройти на турнірі якнайдалі – у першому колі Сергій програв шведу Еліасу Імеру.

    Поєдинок протривав три сети й 1 годину 49 хвилин.

    У першому сеті Стаховський не зміг взяти жодної своєї подачі.

    У другому ситуація змінилася, і за рахунку 4:3 українець зробив брейк, після чого довів справу до переможного завершення.

    У вирішальному відтинку зустрічі тенісисти брали свої подачі, поки Сергій не програв за рахунку 3:4.

    Зробити ще один брейк у цьому матчі йому вже не судилося.

    Нагадаємо, минулого тижня Стаховський вибув з тенісного турніру у Німеччині у півфіналі.

    Open de Rennes – 2018 з тенісу

    ATP Challenger Tour

    Чоловічий тенісний турнір у Ренні, Франція

    Призовий фонд: €64,000 + H

    Перше коло

    Еліас Імер (Швеція) – Сергій Стаховський (Україна, 4) – 6:1, 3:6, 6:3

    Сергій Стаховський теніс Франція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ