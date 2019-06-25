  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Стаховський та Марченко зіграють у півфіналі кваліфікації Вімблдону

    • Розсилка
    Сергій Стаховський - Стаховський та Марченко зіграють у півфіналі кваліфікації Вімблдону
    Сергій Стаховський
    БТУ

    Наші тенісисти продовжують боротьбу за вихід в основну сітку змагань

    Українські тенісисти Сергій Стаховський та Ілля Марченко зіграють у півфіналі кваліфікації чоловічого одиночного розряду Вімблдону.

    Стаховський у першому раунді переміг за 77 хвилин барбадосця Даріана Кінга – 6:3, 6:2.

    У наступному колі Стаховський (139-й номер світового рейтингу) зіграє з австралійцем Ендрю Харрисом. Найвищим рейтингом у кар’єрі Харриса був 216-й номер. Наразі він 220-й.

    Марченко у першому колі здолав аргентинця Марко Трунжелліті – 7:6, 7:5. Це перша перемога українця на траві з 2017 року.

    У наступному колі Марченко зіграє проти угорця Аттіли Балаша.

    Поєдинки мають відбутися 26 червня.

     Читайте також: З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    Читайте також
    Сергій Стаховський теніс Ілля Марченко Вімблдон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ