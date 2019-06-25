Стаховський та Марченко зіграють у півфіналі кваліфікації Вімблдону
Сергій Стаховський
БТУ
Наші тенісисти продовжують боротьбу за вихід в основну сітку змагань
Українські тенісисти Сергій Стаховський та Ілля Марченко зіграють у півфіналі кваліфікації чоловічого одиночного розряду Вімблдону.
Стаховський у першому раунді переміг за 77 хвилин барбадосця Даріана Кінга – 6:3, 6:2.
У наступному колі Стаховський (139-й номер світового рейтингу) зіграє з австралійцем Ендрю Харрисом. Найвищим рейтингом у кар’єрі Харриса був 216-й номер. Наразі він 220-й.
Марченко у першому колі здолав аргентинця Марко Трунжелліті – 7:6, 7:5. Це перша перемога українця на траві з 2017 року.
У наступному колі Марченко зіграє проти угорця Аттіли Балаша.
Поєдинки мають відбутися 26 червня.
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