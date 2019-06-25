  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)

    • Розсилка
    Влада Нікольченко прогресує надзвичайно стрімко - З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    Влада Нікольченко прогресує надзвичайно стрімко
    Instagram Влади Нікольченко

    Дівчина розраховує здивувати усіх в олімпійському Токіо

    На других Європейських іграх, які відбуваються у ці дні в Мінську (Білорусь), 16-річна українська гімнастка Влада Нікольченко виграла дві бронзових нагороди — у вправах з обручем і булавами. Могла бути третьою, якби не втратила м’яча під час останнього виходу на поміст, й у багатоборстві.

    Читайте також

    Зрештою, 16-річна харків’янка, яка займається у київській школі Дерюгіних, стрімко прогресує. На торішньому чемпіонаті світу вона в абсолютній першості була четвертою і сподівається у 2020-му зробити принаймні крок угору і стати олімпійською призеркою.

    Ірина Дерюгіна, Олександра Тимошенко, Оксана Скалдіна, Катерина Серебрянська, Олена Вітриченко, Тамара Єрофеєва, Анна Безсонова, Ганна Різатдінова... Усі ці дівчата свого часу були уособленням художньої гімнастики в Україні, їхніми іменами названі цілі епохи.

    Тепер настав час Влади Нікольченко. Дівчина чітко розуміє, чого від неї чекають і росте з чемпіонським менталітетом. З ранніх років. Окрім художньої гімнастики, дівчина захоплюється верховою їздою. Але на хобі наразі часу немає. Принаймні, впродовж найближчого року.

    1 з 48
    на весь екран згорнути
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)
    Instagram Влади Нікольченко

    «Загалом я задоволена результатом, але завжди можна краще. Були недоліки у вправах з булавами та обручем, працюватиму, щоб їх позбутися. Європейські ігри – дуже відповідальний старт, і для мене це репетиція перед Олімпіадою в Токіо», - впевнено підсумувала Влада свій виступ у Мінську. І ці слова не виглядають бравадою.

     Читайте також: Красива й наполеглива. Спекотні фото гімнастки Вікторії Шинкаренко
    Читайте також
    художня гімнастика Ганна Різатдінова Європейські ігри Влада Нікольченко Ірина Дерюгіна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ