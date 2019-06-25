З дитини у грації. Як дорослішала нова прима української художньої гімнастики Влада Нікольченко (фото)



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Влада Нікольченко прогресує надзвичайно стрімко Instagram Влади Нікольченко

Дівчина розраховує здивувати усіх в олімпійському Токіо

На других Європейських іграх, які відбуваються у ці дні в Мінську (Білорусь), 16-річна українська гімнастка Влада Нікольченко виграла дві бронзових нагороди — у вправах з обручем і булавами. Могла бути третьою, якби не втратила м’яча під час останнього виходу на поміст, й у багатоборстві.

Зрештою, 16-річна харків’янка, яка займається у київській школі Дерюгіних, стрімко прогресує. На торішньому чемпіонаті світу вона в абсолютній першості була четвертою і сподівається у 2020-му зробити принаймні крок угору і стати олімпійською призеркою.

Ірина Дерюгіна, Олександра Тимошенко, Оксана Скалдіна, Катерина Серебрянська, Олена Вітриченко, Тамара Єрофеєва, Анна Безсонова, Ганна Різатдінова... Усі ці дівчата свого часу були уособленням художньої гімнастики в Україні, їхніми іменами названі цілі епохи.

Тепер настав час Влади Нікольченко. Дівчина чітко розуміє, чого від неї чекають і росте з чемпіонським менталітетом. З ранніх років. Окрім художньої гімнастики, дівчина захоплюється верховою їздою. Але на хобі наразі часу немає. Принаймні, впродовж найближчого року.

«Загалом я задоволена результатом, але завжди можна краще. Були недоліки у вправах з булавами та обручем, працюватиму, щоб їх позбутися. Європейські ігри – дуже відповідальний старт, і для мене це репетиція перед Олімпіадою в Токіо», - впевнено підсумувала Влада свій виступ у Мінську. І ці слова не виглядають бравадою.