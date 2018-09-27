Стаховський у напруженому поєдинку здобув путівку в чвертьфінал на турнірі в Орлеані



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Сергій Стаховський здобув перемогу у важкому матчі другого раунду

Друге коло

Сергій Стаховський (Україна) - Кентен Аліс (Франція) 7-5, 3-6, 7-6 (4)

По ходу першого сету українець вів із брейком 3-1, але супернику вдалося зрівняти рахунок. Стаховський відіграв сетбол на своїй подачі в десятому геймі, після чого зробив брейк і подав на партію. Аліс взяв один гейм на подачі українця у другому сеті, щоб перевести гру в вирішальну партію.

Француз не втримав відрив з брейком у третьому сеті (з 3-1 рахунок став 3-4), а потім тенісисти по черзі брали свої гейми. На тайбрейку Аліс вийшов вперед 3-2, але потім Стаховський виграв п'ять розіграшів з шести і забезпечив собі місце в 1/4 фіналу.

Суперником Сергія Стаховського в чвертьфіналі стане переможець зустрічі Констан Летьєнн (Франція, ATP 158) - Альяж Бедене (Словенія, ATP 78).

Нагадаємо, у першому колі Стаховський переміг француза Ван Так Кхуна.

Джерело: btu.org.ua