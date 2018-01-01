Стаховський вибув з тенісного турніру в Німеччині
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Стаховський отримав 2160 євро призових і 29 рейтингових очок
Друга ракетка України Сергій Стаховський зупинився за крок від матчу за титул на турнірі ATP Challenger Tour в Кобленці з призовим фондом € 43,000.
На чвертьфінальній стадії Koblenz Open Стаховський всього за 48 хвилин розгромив 223-ю ракетку світу з Єгипту Мохаммеда Сафвата, а в півфіналі Koblenz Open українця чекав 205-й номер рейтингу АТР Матс Мораінг.
Поєдинок тривав 1 годину 14 хвилин і завершився поразкою Стаховського в двох сетах. У першій партії Сергій програв свою подачу за рахунку 4:4, що в подальшому дозволило німцю повести в рахунку. У другій партії українець ще двічі програв свою подачу і завершив боротьбу на турнірі.
За вихід до півфіналу челленджера Стаховський отримає 2160 євро призових і 29 рейтингових очок. У Кобленці у Сергія була можливість повернутися в топ-100 рейтингу АТР, але він її упустив.
Koblenz Open – 2018
ATP Challenger Tour
Чоловічий тенісний турнір у Кобленці, Німеччина
Призовий фонд - €43,000
Півфінал
Сергій Стаховський (Україна, 3) - Матс Мораінг (Німеччина) - 4:6, 3:6
Джерело: sportarena.com