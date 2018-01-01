  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Стаховський вибув з тенісного турніру в Німеччині

    Стаховський отримав 2160 євро призових і 29 рейтингових очок
    Друга ракетка України Сергій Стаховський зупинився за крок від матчу за титул на турнірі ATP Challenger Tour в Кобленці з призовим фондом € 43,000. На чвертьфінальній стадії Koblenz Open Стаховський всього за 48 хвилин розгромив 223-ю ракетку світу з Єгипту Мохаммеда Сафвата, а в півфіналі Koblenz Open українця чекав 205-й номер рейтингу
    • Сьогодні, 10:56
    • Розсилка
    Сергій Стаховський. Фото:open13.fr
    Сергій Стаховський. Фото:open13.fr

    Стаховський отримав 2160 євро призових і 29 рейтингових очок

    Друга ракетка України Сергій Стаховський зупинився за крок від матчу за титул на турнірі ATP Challenger Tour в Кобленці з призовим фондом € 43,000.

    На чвертьфінальній стадії Koblenz Open Стаховський всього за 48 хвилин розгромив 223-ю ракетку світу з Єгипту Мохаммеда Сафвата, а в півфіналі Koblenz Open українця чекав 205-й номер рейтингу АТР Матс Мораінг.

    Поєдинок тривав 1 годину 14 хвилин і завершився поразкою Стаховського в двох сетах. У першій партії Сергій програв свою подачу за рахунку 4:4, що в подальшому дозволило німцю повести в рахунку. У другій партії українець ще двічі програв свою подачу і завершив боротьбу на турнірі.

    За вихід до півфіналу челленджера Стаховський отримає 2160 євро призових і 29 рейтингових очок. У Кобленці у Сергія була можливість повернутися в топ-100 рейтингу АТР, але він її упустив.

    Koblenz Open – 2018

    ATP Challenger Tour

    Чоловічий тенісний турнір у Кобленці, Німеччина

    Призовий фонд - €43,000

    Півфінал

    Сергій Стаховський (Україна, 3) - Матс Мораінг (Німеччина) - 4:6, 3:6

    Джерело: sportarena.com

    Німеччина Сергій Стаховський теніс Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ