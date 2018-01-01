Стаховський вибув з тенісного турніру в Німеччині

Стаховський отримав 2160 євро призових і 29 рейтингових очок

Друга ракетка України Сергій Стаховський зупинився за крок від матчу за титул на турнірі ATP Challenger Tour в Кобленці з призовим фондом € 43,000. На чвертьфінальній стадії Koblenz Open Стаховський всього за 48 хвилин розгромив 223-ю ракетку світу з Єгипту Мохаммеда Сафвата, а в півфіналі Koblenz Open українця чекав 205-й номер рейтингу



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Сергій Стаховський. Фото:open13.fr

Стаховський отримав 2160 євро призових і 29 рейтингових очок

Друга ракетка України Сергій Стаховський зупинився за крок від матчу за титул на турнірі ATP Challenger Tour в Кобленці з призовим фондом € 43,000.

На чвертьфінальній стадії Koblenz Open Стаховський всього за 48 хвилин розгромив 223-ю ракетку світу з Єгипту Мохаммеда Сафвата, а в півфіналі Koblenz Open українця чекав 205-й номер рейтингу АТР Матс Мораінг.

Поєдинок тривав 1 годину 14 хвилин і завершився поразкою Стаховського в двох сетах. У першій партії Сергій програв свою подачу за рахунку 4:4, що в подальшому дозволило німцю повести в рахунку. У другій партії українець ще двічі програв свою подачу і завершив боротьбу на турнірі.

За вихід до півфіналу челленджера Стаховський отримає 2160 євро призових і 29 рейтингових очок. У Кобленці у Сергія була можливість повернутися в топ-100 рейтингу АТР, але він її упустив.

Koblenz Open – 2018

ATP Challenger Tour

Чоловічий тенісний турнір у Кобленці, Німеччина

Призовий фонд - €43,000

Півфінал

Сергій Стаховський (Україна, 3) - Матс Мораінг (Німеччина) - 4:6, 3:6

Джерело: sportarena.com