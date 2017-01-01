Стали відомі найкращі легкоатлети листопада в Україні
- Сьогодні, 20:27
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Це звання отримали Роман Романенко й Ольга Котовська
Завершилося голосування з визначення найкращих легкоатлетів листопада в Україні.
У чоловіків найкращим став Роман Романенко, який минулого місяця фінішував другим на дистанції 10 км на марафоні у Валенсії (Іспанія), а також на півмарафоні у Запоріжжі.
У жінок в опитуванні перемогу святкувала Ольга Котовська, яка посіла п’яте місце на марафоні у Ханчжоу (Китай).
Про це повідомляє офіційний сайт легкої атлетики України.
Опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників.
Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.
Нагадаємо, на марафоні у Макао українка Шафар потрапила у призову трійку.
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