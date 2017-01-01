  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Стали відомі найкращі легкоатлети листопада в Україні

    Це звання отримали Роман Романенко й Ольга Котовська
    Завершилося голосування з визначення найкращих легкоатлетів листопада в Україні. У чоловіків найкращим став Роман Романенко, який минулого місяця фінішував другим на дистанції 10 км на марафоні у Валенсії (Іспанія), а також на півмарафоні у Запоріжжі. У жінок в опитуванні перемогу святкувала Ольга Котовська, яка посіла п’яте місце на
    • Сьогодні, 20:27
    • Розсилка

    Це звання отримали Роман Романенко й Ольга Котовська

    Завершилося голосування з визначення найкращих легкоатлетів листопада в Україні.

    У чоловіків найкращим став Роман Романенко, який минулого місяця фінішував другим на дистанції 10 км на марафоні у Валенсії (Іспанія), а також на півмарафоні у Запоріжжі.

    У жінок в опитуванні перемогу святкувала Ольга Котовська, яка посіла п’яте місце на марафоні у Ханчжоу (Китай).

    Про це повідомляє офіційний сайт легкої атлетики України.

    Опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників.

    Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.

    Нагадаємо, на марафоні у Макао українка Шафар потрапила у призову трійку.

    Також «Главком» писав, що Юлії Левченко - 20: найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики.

    легка атлетика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ