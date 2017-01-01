Стали відомі найкращі легкоатлети листопада в Україні

Це звання отримали Роман Романенко й Ольга Котовська

Завершилося голосування з визначення найкращих легкоатлетів листопада в Україні. У чоловіків найкращим став Роман Романенко, який минулого місяця фінішував другим на дистанції 10 км на марафоні у Валенсії (Іспанія), а також на півмарафоні у Запоріжжі. У жінок в опитуванні перемогу святкувала Ольга Котовська, яка посіла п’яте місце на



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Це звання отримали Роман Романенко й Ольга Котовська

Завершилося голосування з визначення найкращих легкоатлетів листопада в Україні.

У чоловіків найкращим став Роман Романенко, який минулого місяця фінішував другим на дистанції 10 км на марафоні у Валенсії (Іспанія), а також на півмарафоні у Запоріжжі.

У жінок в опитуванні перемогу святкувала Ольга Котовська, яка посіла п’яте місце на марафоні у Ханчжоу (Китай).

Про це повідомляє офіційний сайт легкої атлетики України.

Опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників.

Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.

Нагадаємо, на марафоні у Макао українка Шафар потрапила у призову трійку.

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