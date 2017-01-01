Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
- Сьогодні, 13:40
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Юлія Левченко
Сьогодні, 28 листопада, Юлія відзначає своє 20-річчя!
Юлія Левченко виросла у спортивній сім'ї. Її тато в молодості займався легкою атлетикою, а мама – бальними танцями.
У сім років батьки віддали Юлію на художню гімнастику у школу Дерюгіних, але вона зрозуміла, що це не її вид спорту. А знайшла себе дівчина у 13 років у легкій атлетиці.
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Юлія Левченко - українська стрибунка у висоту, срібний призер чемпіонату світу 2017 року, учасниця літніх Олімпійських ігор 2016 року, олімпійська чемпіонка серед юніорів 2014 року.
Сьогодні, 28 листопада, Юлія відзначає своє 20-річчя!