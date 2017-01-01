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    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики

    Сьогодні, 28 листопада, Юлія відзначає своє 20-річчя!
    Юлія Левченко виросла у спортивній сім'ї. Її тато в молодості займався легкою атлетикою, а мама – бальними танцями. У сім років батьки віддали Юлію на художню гімнастику у школу Дерюгіних, але вона зрозуміла, що це не її вид спорту. А знайшла себе дівчина у 13 років у легкій атлетиці. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Юлія Левченко -
    • Сьогодні, 13:40
    • Розсилка
    Юлія Левченко
    Юлія Левченко

    Сьогодні, 28 листопада, Юлія відзначає своє 20-річчя!

    Юлія Левченко виросла у спортивній сім'ї. Її тато в молодості займався легкою атлетикою, а мама – бальними танцями.

    У сім років батьки віддали Юлію на художню гімнастику у школу Дерюгіних, але вона зрозуміла, що це не її вид спорту. А знайшла себе дівчина у 13 років у легкій атлетиці.

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    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики
    Юлії Левченко - 20. Найяскравіші фото юної надії української легкої атлетики

    Юлія Левченко - українська стрибунка у висоту, срібний призер чемпіонату світу 2017 року, учасниця літніх Олімпійських ігор 2016 року, олімпійська чемпіонка серед юніорів 2014 року.

    Сьогодні, 28 листопада, Юлія відзначає своє 20-річчя!

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