ЗМІ: «Шахтар» прийняв пропозицію «Роми» по Тайсону
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Тайсон. Фото: ФК Шахтар
Сума трансферу повинна скласти 15 мільйонів євро
«Шахтар» погодився продати Тайсона в «Рому» за 15 мільйонів євро.
Про це повідомляє PremiumSport.
Раніше інтерес до 30-річного капітана «Шахтаря» з боку італійських клубів підтвердив і агент Тайсона.
Раніше була інформація, що у «Роми» є альтернативний варіант, це півзахисник «Шахтаря» Марлос.
Тайсон є гравцем збірної Бразилії. Після повернення з ЧС-2018 бразилець дав зрозуміти, що хоче змінити обстановку.
Можливості Тайсона добре відомі і вболівальникам «Роми», адже «вовки» зустрічалися з «гірниками» у плей-офф Ліги чемпіонів-2017/18.
Чинний контракт Тайсона із «Шахтарем» розрахований до 2021 року.
Джерело: ua.tribuna.com