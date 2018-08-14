ЗМІ: «Шахтар» прийняв пропозицію «Роми» по Тайсону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тайсон. Фото: ФК Шахтар

Сума трансферу повинна скласти 15 мільйонів євро

«Шахтар» погодився продати Тайсона в «Рому» за 15 мільйонів євро.

Про це повідомляє PremiumSport.

Раніше інтерес до 30-річного капітана «Шахтаря» з боку італійських клубів підтвердив і агент Тайсона.

Раніше була інформація, що у «Роми» є альтернативний варіант, це півзахисник «Шахтаря» Марлос.

Тайсон є гравцем збірної Бразилії. Після повернення з ЧС-2018 бразилець дав зрозуміти, що хоче змінити обстановку.

Можливості Тайсона добре відомі і вболівальникам «Роми», адже «вовки» зустрічалися з «гірниками» у плей-офф Ліги чемпіонів-2017/18.

Чинний контракт Тайсона із «Шахтарем» розрахований до 2021 року.

Джерело: ua.tribuna.com