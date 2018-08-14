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    ЗМІ: «Шахтар» прийняв пропозицію «Роми» по Тайсону

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    Тайсон. Фото: ФК Шахтар - ЗМІ: «Шахтар» прийняв пропозицію «Роми» по Тайсону
    Тайсон. Фото: ФК Шахтар

    Сума трансферу повинна скласти 15 мільйонів євро

    «Шахтар» погодився продати Тайсона в «Рому» за 15 мільйонів євро.

    Про це повідомляє PremiumSport.

    Раніше інтерес до 30-річного капітана «Шахтаря» з боку італійських клубів підтвердив і агент Тайсона.

    Раніше була інформація, що у «Роми» є альтернативний варіант, це півзахисник «Шахтаря» Марлос.

    Тайсон є гравцем збірної Бразилії. Після повернення з ЧС-2018 бразилець дав зрозуміти, що хоче змінити обстановку.

    Можливості Тайсона добре відомі і вболівальникам «Роми», адже «вовки» зустрічалися з «гірниками» у плей-офф Ліги чемпіонів-2017/18.

    Чинний контракт Тайсона із «Шахтарем» розрахований до 2021 року.

    Джерело: ua.tribuna.com

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