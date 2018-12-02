Стали відомі стартові внески на наступний сезон у Формулі-1



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Фото взяте з сайту xsport.ua

Сума у порівнянні з минулим сезоном збільшилася

Загальна сума стартових внесків, які команди Формули-1 заплатили FIA за участь в чемпіонаті 2019 року, перевищила $ 16 млн.

При цьому команда Mercedes, яка виграла Кубок конструкторів, внесла понад $ 4,5 млн, хоча це менше, ніж минулого року, про це повідомляє портал Motorsport Week.

Загальна сума стартових внесків склала $ 16 479 877.

Нагадаємо, раніше визначилися остаточні склади команд Формули-1 у сезоні 2019 року.

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Джерело: ua.Motorsport.com