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    Стали відомі стартові внески на наступний сезон у Формулі-1

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    Фото взяте з сайту&nbsp;xsport.ua - Стали відомі стартові внески на наступний сезон у Формулі-1
    Фото взяте з сайту xsport.ua

    Сума у порівнянні з минулим сезоном збільшилася

    Загальна сума стартових внесків, які команди Формули-1 заплатили FIA за участь в чемпіонаті 2019 року, перевищила $ 16 млн.

    При цьому команда Mercedes, яка виграла Кубок конструкторів, внесла понад $ 4,5 млн, хоча це менше, ніж минулого року, про це повідомляє портал Motorsport Week.

    Загальна сума стартових внесків склала $ 16 479 877.

    Нагадаємо, раніше визначилися остаточні склади команд Формули-1 у сезоні 2019 року.

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    Один з пілотів Формули-1 у 2019 році працюватиме відразу з трьома командами.

    Джерело: ua.Motorsport.com

    Автоспорт Формула-1
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