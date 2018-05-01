Стали відомі володарі кубка України із сучасного п’ятиборства
- Вчора, 18:21
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Розсилка
Титули здобули Катерина Шуплякова та Владислав Ридванський
27-28 квітня 2018 року у Харкові відбулися Кубок України (ІІІ ранг) і відкриті командні чемпіонати України (молодь, юніори, юнаки та дівчата до 19 років).
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації сучасного п’ятиборства України.
Кубок України із сучасного п’ятиборства
Жінки
1. Катерина Шуплякова (Донецька) – 1253
2. Яна Поліщук (Харківська) – 1218
3. Анастасія Чижова (Київська) – 992
Чоловіки
1. Владислав Ридванський (Дніпро) – 1453
2. Олександр Коваль (Київ) – 1424
3. Павло Зведенюк (Львів) – 1421
4. Дмитро Кірпулянський (Донецька) – 1413
...7. Андрій Федечко (Львів) – 1361
Серед молоді командні чемпіонати виграли Києва та Дніпра.
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