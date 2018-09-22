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    Стало відомо, де пройде фінал Кубка Девіса

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    Збірна Франції. Фото: Прес-служба Кубка Девіса - Стало відомо, де пройде фінал Кубка Девіса
    Збірна Франції. Фото: Прес-служба Кубка Девіса

    Арена для матчевої зустрічі вміщує близько 50 тисяч глядачів

    Французький Лілль з 23 по 25 листопада прийме фінал Кубка Девіса.

    Про це повідомляє прес-служба турніру.

    Командна зустріч між Францією і Хорватією пройде на стадіоні «Стад П'єр Моруа», який є домашньою ареною футбольного клубу «Лілль».

    Спортивний об'єкт вміщує близько 50 тисяч глядачів.

    Фінал Кубка Девіса вже втретє за останні п'ять років проходить в Ліллі.

    У 2014 році французи вдома програли швейцарцям, а в 2017-м - обіграли Бельгію.

    У 2014 році в Ліллі був встановлений рекорд відвідуваності тенісного матчу.

    За фіналом спостерігало 27 448 глядачів.

    Наступного тижня стане відомо, на якому покритті зіграють хорвати і французи.

    Франція і Хорватія грають в межах Кубка Девіса вже втретє. Попередні дві зустрічі залишилися за французами.

    Нагадаємо, що збірна України піднялася в світовому рейтингу після перемоги над Португалією в першому раунді плей-офф першої Євро-Африканської зони.

    Джерело: Xsport.ua

    теніс Кубок Девіса
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