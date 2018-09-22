Стало відомо, де пройде фінал Кубка Девіса



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Збірна Франції. Фото: Прес-служба Кубка Девіса

Арена для матчевої зустрічі вміщує близько 50 тисяч глядачів

Французький Лілль з 23 по 25 листопада прийме фінал Кубка Девіса.

Про це повідомляє прес-служба турніру.

Командна зустріч між Францією і Хорватією пройде на стадіоні «Стад П'єр Моруа», який є домашньою ареною футбольного клубу «Лілль».

Спортивний об'єкт вміщує близько 50 тисяч глядачів.

Фінал Кубка Девіса вже втретє за останні п'ять років проходить в Ліллі.

У 2014 році французи вдома програли швейцарцям, а в 2017-м - обіграли Бельгію.

У 2014 році в Ліллі був встановлений рекорд відвідуваності тенісного матчу.

За фіналом спостерігало 27 448 глядачів.

Наступного тижня стане відомо, на якому покритті зіграють хорвати і французи.

Франція і Хорватія грають в межах Кубка Девіса вже втретє. Попередні дві зустрічі залишилися за французами.

Нагадаємо, що збірна України піднялася в світовому рейтингу після перемоги над Португалією в першому раунді плей-офф першої Євро-Африканської зони.

Джерело: Xsport.ua