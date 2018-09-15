  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Кубок Девіса. Стаховський приніс Україні перемогу в матчевій дуелі проти Португалії (відео, фото)

    • Розсилка
    Сергій Стаховський - Кубок Девіса. Стаховський приніс Україні перемогу в матчевій дуелі проти Португалії (відео, фото)
    Сергій Стаховський

    Україна достроково здобула перемогу з рахунком 3:1

    Збірна України з тенісу виграла свій третій поєдинок у матчевій зустрічі Кубку Девіса проти Португалії.

    Сергій Стаховський у бойовому матчі здолав лідера португальської команди Жоау Соузу, принісши таким чином перемогу збірній України - 3:1.

    Перемога над португальцями дозволила Україні зберегти місце в Першій групі зональних змагань.

    У свою чергу Португалія - вилітає в Другу групу.

    Зустріч Україна - Португалія почалася напередодні поразкою Іллі Марченка від Жоао Соузи (6:4, 2:6, 3:6) і перемогою Сергія Стаховського над Педру Соузою (6:3, 6:2).

    У матчі парного розряду Денис Молчанов і Сергій Стаховський переграли Гастау Еліаша і Жоао Соузу - 6:4, 3:6, 7:6 (7:5).

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Кубок Девіса. Стаховський приніс Україні перемогу в матчевій дуелі проти Португалії (відео, фото)
    Кубок Девіса. Стаховський приніс Україні перемогу в матчевій дуелі проти Португалії (відео, фото)
    Кубок Девіса. Стаховський приніс Україні перемогу в матчевій дуелі проти Португалії (відео, фото)
    Кубок Девіса. Стаховський приніс Україні перемогу в матчевій дуелі проти Португалії (відео, фото)
    Кубок Девіса. Стаховський приніс Україні перемогу в матчевій дуелі проти Португалії (відео, фото)
    Кубок Девіса. Стаховський приніс Україні перемогу в матчевій дуелі проти Португалії (відео, фото)
    Артем Худолєєв

    Кубок Девіса з тенісу

    Перша Євро-Африканська зона

    Україна – Португалія – 3:1

    Сергій Стаховський - Жоау Соуза - 6:2, 4:6, 6:4

    Читайте також: Кубок Девіса: Україні потрібно брати реванш в збірної Португалії, щоб не летіти до Африки
    Сергій Стаховський теніс Кубок Девіса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ