Кубок Девіса. Стаховський приніс Україні перемогу в матчевій дуелі проти Португалії (відео, фото)
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Україна достроково здобула перемогу з рахунком 3:1
Збірна України з тенісу виграла свій третій поєдинок у матчевій зустрічі Кубку Девіса проти Португалії.
Сергій Стаховський у бойовому матчі здолав лідера португальської команди Жоау Соузу, принісши таким чином перемогу збірній України - 3:1.
Перемога над португальцями дозволила Україні зберегти місце в Першій групі зональних змагань.
У свою чергу Португалія - вилітає в Другу групу.
Зустріч Україна - Португалія почалася напередодні поразкою Іллі Марченка від Жоао Соузи (6:4, 2:6, 3:6) і перемогою Сергія Стаховського над Педру Соузою (6:3, 6:2).
У матчі парного розряду Денис Молчанов і Сергій Стаховський переграли Гастау Еліаша і Жоао Соузу - 6:4, 3:6, 7:6 (7:5).
Кубок Девіса з тенісу
Перша Євро-Африканська зона
Україна – Португалія – 3:1
Сергій Стаховський - Жоау Соуза - 6:2, 4:6, 6:4