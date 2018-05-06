Стало відомо, де в Києві житимуть гравці «Ліверпулю» та «Реалу»
- Сьогодні, 17:49
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«Ліверпуль» - «Реал»
Футболісти прибудуть до Києва 24 травня
Стали відомі подробиці перебування учасників фіналу Ліги чемпіонів - іспанського «Реалу» та англійського «Ліверпуля».
Кріштіану Роналду і компанія прилетять до столиці України в другій половині дня 24 травня і зупиняться в п'ятизірковому готелі «Опера» на вулиці Богдана Хмельницького.
У той же день до Києва завітають футболісти «Ліверпуля», місцем дислокації яких стане фешенебельний готель «Інтерконтиненталь» на Великій Житомирській. Відстань між «резиденціями» грандів - рівно два кілометри.
Нагадаємо, вирішальний поєдинок Ліги чемпіонів «Ліверпуль» - «Реал» пройде на НСК «Олімпійський» 26 травня.