  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Стало відомо, де в Києві житимуть гравці «Ліверпулю» та «Реалу»

    Футболісти прибудуть до Києва 24 травня
    Стали відомі подробиці перебування учасників фіналу Ліги чемпіонів - іспанського «Реалу» та англійського «Ліверпуля». Кріштіану Роналду і компанія прилетять до столиці України в другій половині дня 24 травня і зупиняться в п'ятизірковому готелі «Опера» на вулиці Богдана Хмельницького. У той же день до Києва
    • Сьогодні, 17:49
    • Розсилка
    &laquo;Ліверпуль&raquo; - &laquo;Реал&raquo;
    «Ліверпуль» - «Реал»

    Футболісти прибудуть до Києва 24 травня

    Стали відомі подробиці перебування учасників фіналу Ліги чемпіонів - іспанського «Реалу» та англійського «Ліверпуля».

    Кріштіану Роналду і компанія прилетять до столиці України в другій половині дня 24 травня і зупиняться в п'ятизірковому готелі «Опера» на вулиці Богдана Хмельницького.

    У той же день до Києва завітають футболісти «Ліверпуля», місцем дислокації яких стане фешенебельний готель «Інтерконтиненталь» на Великій Житомирській. Відстань між «резиденціями» грандів - рівно два кілометри.

    Нагадаємо, вирішальний поєдинок Ліги чемпіонів «Ліверпуль» - «Реал» пройде на НСК «Олімпійський» 26 травня.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів готель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ