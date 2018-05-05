НСК «Олімпійський» повністю готовий до проведення фіналу Ліги чемпіонів
- Сьогодні, 14:21
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Вирішальний поєдинок Ліги чемпіонів «Ліверпуль» - «Реал» пройде на НСК «Олімпійський» 26 травня
У Києві завершився капітальний ремонт НСК «Олімпійський» до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 26 травня.
На капітальний ремонт НСК «Олімпійський» в Києві було витрачено 102 мільйони гривень. Про це повідомляє ТК «Київ».
За словами заступника гендиректора з капітального будівництва ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр «Конча-Заспа» Олександра Філімонова, наразі системи тестують і усуватимуть усі зауваження. Але основні роботи на спорткомплексі вже завершені. Там мали відремонтувати освітлення, інформаційні табло, гідроізоляцію покрівлі та конструкцій.
Також провели благоустрій території стадіону і замінили камери відеоспостереження.
Нагадаємо, вирішальний поєдинок Ліги чемпіонів «Ліверпуль» - «Реал» пройде на НСК «Олімпійський» 26 травня. 22 травня головна спортивна арена України перейде в управління Союзу європейських футбольних асоціацій для проведення вирішального поєдинку найпрестижнішого континентального турніру.