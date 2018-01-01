Стало відомо, скільки заробить переможець Всесвітньої боксерської суперсерії
- Сьогодні, 15:57
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Олександр Усик. Фото: Getty Images
В турнірі визначиться абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі.
Став відомий призовий фонд фінального бою Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), в якій бере участь український боксер Олександр Усик.
Нагадаємо, що в турнірі визначиться абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі.
Так, переможець турніру отримає чотири мільйони доларів, тому, хто програв дістанеться два мільйони.
Раніше повідомлялося, що Усик і Бріедіс тільки за вихід у ринг зароблять по 800 тисяч доларів.
Переможець отримає в два рази більше.
Зустріч пройде 27 січня на «Арені Рига» місткістю в 10 300 глядачів.
До речі, в Латвії очікують, що Усика приїдуть підтримати в Ригу близько п'яти тисяч уболівальників з України.
Джерело: vringe.com