Стало відомо, скільки заробить переможець Всесвітньої боксерської суперсерії

В турнірі визначиться абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі.

Став відомий призовий фонд фінального бою Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), в якій бере участь український боксер Олександр Усик. Нагадаємо, що в турнірі визначиться абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі. Так, переможець турніру отримає чотири мільйони доларів, тому, хто програв дістанеться два мільйони. Раніше повідомлялося, що



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Усик. Фото: Getty Images

В турнірі визначиться абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі.

Став відомий призовий фонд фінального бою Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), в якій бере участь український боксер Олександр Усик.

Нагадаємо, що в турнірі визначиться абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі.

Так, переможець турніру отримає чотири мільйони доларів, тому, хто програв дістанеться два мільйони.

Раніше повідомлялося, що Усик і Бріедіс тільки за вихід у ринг зароблять по 800 тисяч доларів.

Переможець отримає в два рази більше.

Зустріч пройде 27 січня на «Арені Рига» місткістю в 10 300 глядачів.

До речі, в Латвії очікують, що Усика приїдуть підтримати в Ригу близько п'яти тисяч уболівальників з України.

Джерело: vringe.com